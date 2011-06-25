امکان تغییر تعرفه های آب/ افزایش مصرف 17 درصدی آب شرب در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات آب و فاضلاب هرمزگان برگزار شد، گفت: در سال جاری تعداد 70 پروژه آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر 980 میلیارد ریال را در دست اجرا داریم که امید است بتوانیم بیش از 25 پروژه آب را تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

خادمی افزود: مهمترین این پروژه ها شامل طرح های فاضلاب، طرح آبرسانی از جاسک به جگین، حفر و تجهیز چاهها و پروژه های مسکن مهر است.

وی یادآور شد: طی سال گذشته نیز شرکت آب و فاضلاب هرمزگان 77 پروژه با اعتباری بالغ بر 750 میلیارد ریال در دست اجرا داشته که تعداد 21 پروژه آن تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده است.

خادمی در ادامه ضمن اطمینان خاطر به شهروندان از سلامت کیفی آب شرب در شهر بندرعباس، تصریح کرد: املاح موجود در آب شرب این شهر در حد استاندارد بوده و نیازی به دستگاه تصفیه آب در منازل نیست.

وی دلیل وجود بو و طعم در آب شرب بندرعباس را ناشی از حذف جلبکهای موجود در سد استقلال میناب در هنگام تصفیه آب عنوان کرد و بر عدم مشکل کیفی آب با وجود بو و طعم تاکید کرد.

خادمی همچنین در خصوص تغییر یا عدم تغییر تعرفه آب در استان گفت: امکان تغییر تعرفه های آب وجود دارد که با قطعی شدن این تغییرات ، تعرفه های جدید اعلام خواهد شد.

بندرعباس ها 17 درصد افزایش مصرف داشته اند

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: با توجه به افزایش تعداد مشترکین در شهر بندرعباس، در این شهر نسبت به دوره ی مشابه سال قبل 17 درصد افزایش مصرف داشته ایم.

خادمی با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و انتظار کاهش میزان مصرف، افزود: در پنج شهر استان نه تنها کاهش مصرف نداشته ایم بلکه این شهرها نسبت به دوره ی مشابه سال قبل افزایش مصرف نیز داشته اند.

وی ادامه داد: در شهر بندرعباس 17درصد، سیریک سه درصد، بندر خمیر پنج درصد، روئیدر دو درصد و جزیره هرمز هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش مصرف داشته ایم.

خادمی با تاکید بر افزایش میزان مصرف آب در فصل تابستان ، کاهش جریان های سطحی و قلت نزولات جوی و ضرورت صرفه جویی در مصرف، عنوان کرد: خوشبختانه در شهرهای میناب، هشتبندی، جاسک، رودان، بیکاه، زیارتعلی، حاجی آباد ، فارغان ، فین، بندرلنگه ، بستک ، جناح ، پارسیان و کوشکنار به ترتیب 38 درصد، 31 درصد، 14 درصد، 24 درصد، 22 درصد، 21 درصد، 25 درصد، 39 درصد، 21 درصد، 7 درصد، 20 درصد، 34 درصد، 47 درصد، 33 درصد نسبت به دوره ی مشابه سال قبل کاهش مصرف داشته ایم که نشان از تحقق اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها دارد.

مدیرعامل آبفای استان در ادامه با بیان اینکه تابستان امسال جیره بندی آب نخواهیم داشت، تصریح کرد: با افزایش میزان مصرف در این فصل و مشکل کاهش منابع تولید لزوم اعمال صرفه جوئی نسبت به فصلهای دیگر از سوی شهروندان بسیار ضروری است که در صورت عدم مصرف بهینه آب با مشکلاتی جدی مواجه می شویم.

وی افزود: با توجه به اینکه فرایند تهیه و تامین و انتقال و تصفیه آب چندان آسان نبوده و هزینه های سنگین و مشکلات فراوان را به دنبال دارد، مشترکین باید با در نظر گرفتن همه این مسائل نهایت صرفه جویی را در مصرف آب داشته باشند.