كارتن خوابها همچنان در حاشيه پياده روها يخ مي زنند!

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، علت مرگ اين دو نفر از سوي سازمان پزشكي قانوني ، يخ زدگي بر اثر شدت سرماي چند روز گذشته آذرماه عنوان شده است.

اين در حالي است كه استاندار تهران از جمع آوري متكديان شهرستاني و بازگرداندن آنها به شهرهاي خود خبر مي دهد و مي گويد: تا زماني كه مشكلات اجتماعي و اقتصادي وجود داشته باشد، بايد شاهد حضور متكديان در جامعه باشيم.

بر اساس تحقيقات و پژوهش هاي صورت گرفته از متكديان تهراني، مشخص گرديده 90 درصد اين افراد از پنج استان ديگر به تهران سرازير شده اند.

احداث اردوگاههايي به منظور نگهداري متكديان و بي خانمانها، از اقداماتي است كه مي بايست سازمانها و دستگاههاي مسئول و متولي امر ساماندهي اين قبيل افراد صورت بدهند كه اردوگاه اسلامشهر با ظرفيت 350 نفر يكي از همين مكانهاي مورد نظر مي باشد.

شوراي اسلامي شهر تهران سال گذشته از احداث و راه اندازي اين مكان براي قرنطينه و نگهداري متكديان خبر داد و اعلام كرد به زودي اين محل آمده بهره برداري خواهد شد كه اين موضوع بعد از گذشت يكسال و نيم ، بالاخره تحويل استانداري تهران گرديد.

مديركل امور اجتماعي استانداري تهران از جمع آوري متكديان و انتقال آنها به اين مكان خبر مي دهد و مي گويد: روزانه 15 متكدي و بي خانمان از سطح شهر جمع آوري و براي ساماندهي به اردوگاه اسلامشهر منتقل مي شوند.

قاسم احمدوند زمان جمع آوري و انتقال متكديان را شب ها از ساعت 21 تا 2 بامداد و روزها از ساعت 11 صبح اعلام و مي افزايد: متكديان پس از جمع آوري به مركز نگهداري متكديان و بي خانمان ها منتقل و سپس پاكسازي مي شوند.

آنچه كه از شواهد و قرائن برمي آيد تعداد متكديان و بي خانمان ها در سطح شهر تهران و همچنين استان تهران فراتر از چند هزار نفر بوده و نمي توان با وجود فعاليت بدون وقفه اردوگاه اسلامشهر و كهريزك نسبت به ساماندهي همه اين افراد خوشبين بود. بنابراين نهادهاي مسئول همچون شهرداري تهران، استانداري ، بهزيستي و نيروي انتظامي بايد به نحوي نسبت به همكاري و هماهنگي با يكديگر عمل نمايند كه هيچ گونه ابهامي در اين خصوص براي شرح وظايف به وجود نيايد.

به نظر مي رسد مسئولان و متوليان امر ساماندهي متكديان و بي خانمان ها بايد نسبت به تسريع در وظايف محوله قدري شتاب از خود نشان داده و به دور از جنجال ها و شائبه هاي سياسي ، به فكر سرما و زمستان پيش رو باشند. زيرا قانون براي همه شهروندان حقوقي را قائل شده كه بايد نسبت به ايفاي آن تلاش صورت گيرد تا ديگر شاهد اجسادي در حاشيه معابر نباشيم كه بر اثر يخ زدگي و سرماي طاقت فرسا جان خود را از دست داده اند.