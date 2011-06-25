مدارس دولتی نباید آزمون ورودی برای ثبت نام برگزار کنند

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت ‌نام دانش آموزان تمام پایه ‌های تحصیلی در مدارس دولتی بدون برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه، شرط معدل و نمره و صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی مدارس صورت می گیرد.

ثبت نام دانش آموزان به استثناء پایه اول ابتدایی آغاز شده است

وی گفت: خانواده ها از اول تیرماه برای ثبت نام دانش آموزان خود در مدارس اقدام کرده اند که این امر به استثناء دانش آموزان پایه اول ابتدایی صورت می گیرد.

این مسئول ادامه داد: بخشنامه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس توسط وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور ابلاغ شده است، که باید مدارس بر طبق آن عمل کنند.

دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی ممنوع است

وی عنوان کرد: دریافت شهریه و اخذ تعهد هنگام ثبت نام در مدارس هیئت امنایی که با رعایت آیین ‌نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می‌ کنند، ممنوع است.

زمانی افزود: اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به شکایات پیرامون ثبت‌ نام دانش ‌آموزان به صورت شبانه ‌روزی رسیدگی می ‌کند.

وی گفت: شماره تلفن‌های 55051437، 5505888 و 55051355، شماره پیامک 30007619 و آدرس سایت www.teo.irبه صورت شبانه‌ روزی آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردم است.