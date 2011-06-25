بارزترین خصوصیت مهر قابل اعتماد بودن است

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک نهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری مهر اظهار داشت: در دنیای امروز که اغلب رسانه ها برای رضایتمندی افرادی خاص و دستیابی به اهداف از پیش ترسیم شده فعالیت می کنند وجود یک خبرگزاری مثل مهر در کشور یک نعمت برای افراد و گروه های مختلف برای دستیابی به اخبار واقعی است.

وی افزود: در این بین باید تاکید کرد که قابل اعتماد بودن اخبار و گزارشات خبرگزاری مهر یکی از بارزترین و مهمترین خصوصیت این خبرگزاری است که وجود چنین خصوصیتی برای یک خبرگزاری به این راحتی ها به دست نمی آید.



عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه خبرگزاری مهر در مدت فعالیت خود با یک برنامه ریزی اصولی موفق شده خارج از جناح بندی موجود در کشور تنها در راستای اهداف نظام حرکت کند و شیوه پوشش وقایع و رویدادها و انعکاس آنها به گونه ای است که آنها تنها اهداف نظام را درنظر می گیرند و این موضوع برای هر فردی که این اخبار این خبرگزاری را دنبال می کند قابل لمس است.



حسینی عنوان کرد: در مدت اخیر صفحات استانهای خبرگزاری مهر نیز جداگانه شده و خوشبختانه دستیابی به اخبار استان برای افرادی که اخبار استان خوزستان را دنبال می کنند بهتر و بیشتر شده است و خلاء نقدها سازنده این خبرگزاری که درسطح ملی همواره مورد استقبال قرار گرفته به استان خوزستان نیز تسری یافته است.