ورودی پرونده ها 60 درصد بیشتر از ظرفیت دستگاه قضایی بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی بعد از ظهر شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: سالانه 150 هزار پرونده که دسته کم 300 هزار نفر طرف دعوا دارد در استان در حال بررسی است که به دلیل کمبود نیرو این میزان پرونده بیش از توان کارکنان دستگاه قضا است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با توسعه دستگاه قضا بر سرعت، سلامت و قاطعیت قضاوت اضافه کنیم، گفت: ضرورت توجه به دستگاه قضایی و رفع کمبودهای آن باید مدنظر مسئولین ارشد استانی باشد.

رئیس دادگستری استان بوشهر گفت: قوه قضائیه و قوه مجریه اجزای یک ساختمان واحد هستند و امیدوارم دستگاه قضا پشتیبان واقعی حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد به گونه ای که همه مردم از ثمرات آن برخوردار شوند .

استاندار بوشهر نیز گفت: پیشرفت و عدالت بدون تعامل دستگاه های اجرایی و قضایی امکان پذیر نیست .

محمدحسین جهانبخش افزود: امنیت بسترساز توسعه در تمامی ابعادهاست و دستگاه های قضایی و اجرایی باید با ایجاد امنیت در تمامی ابعاد سیاسی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای در تحقق این امر بکوشند .

وی افزود: تقویت باورهای دینی - اسلامی و ایجاد اشتغال بیشتر در جامعه می تواند عاملی مهم برای کاهش جرم در جامعه و آرامش خانواده ها باشد .

وی باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر و هفته قوه قضاییه اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بدلیل ابعاد الهی دربرابر حوادث چون سدی پولادین ایستاده است و ترورها هرچند منجر به شهادت شخصیت های فرهیخته نظام شد اما وحدت و همدلی را در جامعه برای مقابله با دشمنان گسترش داد.