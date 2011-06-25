15 هزار کلاس اولی در بوشهر به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حمایتی بعد از ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار پایگاه های سنجش سلامت نوآموزان استان افزود: کودکانی که سال تحصیلی آینده به کلاس اول می روند از امروز تا یک ماه آینده باید به یکی از 15 پایگاه ثابت و 5 پایگاه سیار سنجش سلامت مراجعه کنند.

وی افزود: در این پایگاه ها توان بینایی، شنوایی و گفتاری آنان در کنار بهداشت دهان و دندان و آمادگی تحصیلی شان مورد ارزیابی قرار می گیرد. حمایتی مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پایگاه های سنجش سلامت را معرفی نامه از مدرسه، اصل شناسنامه نوآموزو والدین، کارت واکسیناسیون، دفترچه بیمه و مبلغ 50 هزار ریال اعلام کرد .

وی اضافه کرد: اگر سلامت نوآموز در همان مرحله اول تایید شود، شناسنامه سلامت خود را دریافت می کند و به مدرسه مورد نظر برای نام نویسی معرفی می شود در غیر این صورت به مرحله دوم یاهمان مرحله تخصصی ارجاع داده می شود .