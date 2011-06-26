جلیل کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نخست نهمین دوره لیگ تیراندازی جانبازان و معلولان در تاریخ یکم و دوم تیرماه در 7 ماده در دو بخش مردان و زنان با تفنگ و تپانچه بادی به میزبانی هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان آذربایجان شرقی برگزار شد. فولادمبارکه اصفهان با 76 امتیاز در این مسابقات اول شد، تیم هیئت جانبازان مازندران با 46 امتیاز دوم شد و هیئت جانبازان آذربایجان شرقی با 20 امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

وی با اشاره به سطح برگزاری رقابت ها گفت: از آنجا که برگزارکننده نخستین مرحله رقابت های لیگ بودیم، مسابقات در سطح متوسطی برگزار شد اما در مراحل دوم و سوم بی تردید شاهد افزایش کیفی رقابت ها خواهیم بود. مراحل دوم و سوم لیگ پاییز و زمستان برگزار خواهد شد اما مکان قطعی برگزاری این مسابقات تا بدین لحظه مشخص نشده است.

رئیس انجمن تیراندازی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: آنچه در رقابت های این مرحله قابل توجه بود شکسته شدن رکورد کشور بود. ساره جوانمردی که در بازی های پاراآسیایی گوانگجو در رشته تپانچه به مدال نقره دست پیدا کرده بود، با کسب امتیاز 380 موفق شد دو نمره رکورد کشور را ارتقا دهد.

جلیل کوهپایه زاده در پایان در خصوص بازی های پارالمپیک 2012 لندن گفت: ما دو مسابقه کسب سهمیه مستقیم رقابت های پارالمپیک در پیش داریم که امیدواریم با حضور در این مسابقات که در آمریکا و استرالیا برگزار می شود، سهمیه حضور در مسابقات را کسب کنیم. ضمن اینکه ما در کنار تیم "الف"، تیم "ب" را هم به صورت تمرینات غیرحضوری زیر نظر داریم و آنها را در رقابت های کسب سهمیه پارالمپیک شرکت خواهیم داد و این احتمال وجود دارد که یک تیرانداز از تیم "ب" در صورت کسب نتایج خوب، جایگزین ورزشکاری در تیم "الف" شود.