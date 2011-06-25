به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نسبت به انعکاس نادرست مصاحبهاش با خبرگزاری ایسنا در برنامه تلویزیونی "هفت" اعتراض و اعلام کرد روند تولید فیلم در این مرکز ادامه دارد.
شفیع آقامحمدیان با تکذیب خبر برنامه سینمایی "هفت" پیرامون تعطیلی مراحل تهیه و تولید فیلم در این مرکز تاکید کرد که در متن مصاحبه با خبرگزاری ایسنا نیز صراحتاً عنوان شده که مرکز برخلاف روال سالهای قبل، با تهیه چند فیلم سینمایی اول کار خود را در سال 90 آغاز کرده و متعاقب آن، مراحل تولید 20 فیلم مستند و کوتاه مصوب سال قبل را نیز به مرحله عمل درآورده و مابقی این طرحها (حدود 80 طرح مستند و فیلمنامه داستانی کوتاه مصوب) را در اولویت کاری تولید خود در سال جاری قرار داده است.
وی در بخش دیگری از توضیحاتش اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال 90 طرحهای زیادی به مرکز ارائه شده که 25 درصد آنها مورد بازخوانی قرار گرفته است و با تامین بودجه لازم، بزودی کار تصویب و تولید این فیلمها نیز آغاز خواهد شد؛ چراکه بودجه سه ماه اول امسال کمتر از حد انتظار به مرکز تزریق شده است.
آقامحمدیان با انتقاد از خبر اعلام شده در برنامه "هفت" پیرامون راهاندازی جشنواره فیلمهای موبایلی توسط مرکز خاطرنشان ساخت که تنها یکی از بخشهای محدود و کوچک جشنواره امسال سینماحقیقت، به نمایش فیلمهای کوتاه تلفن همراه اختصاص یافته و کلیت جشنواره بین المللی "سینماحقیقت" که بخشهای رسمی: مسابقه ملی، مسابقه مستندهای موضوعی، مسابقه بینالملل، بخشهای مختلف جنبی ملی و بینالمللی و... را شامل میشود، با همان کیفیت سالهای قبل برگزار خواهد شد.
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پایان اعلام کرد که دبیرخانه بخش فرهنگی مرکز کماکان پذیرای طرحها و فیلمنامههای عموم فیلمسازان جوان و باتجربه خواهد بود.
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