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۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۰۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پرداخت صدقه و توجه به نیازهای کوچک و بزرگ اطرافیان به منظور کمک بی‌منت، پاداش دنیوی و اخروی بسیاری دارد ضمن اینکه حس درونی خوبی نیز به همراه داشته و عامل دفع بلاهای بسیار است، انسان نیکوکار خیرخواهی و نوعدوستی خود را با پرداخت صدقه ابراز می‌کند .

آیه روز:

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُن مِّنَ الصَّالِحِینَ .

و از آنچه روزى شما گردانیده‏ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکى از شما را مرگ فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا تا مدتى بیشتر [اجل] مرا به تاخیر نینداختى تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم .

سوره منافقون، آیه 10

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص):

اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلاءَ وَ هِىَ اَنـْجَحُ دَواءٍ وَ تَدْفَعُ الْقَضاءَ وَ قَدْ اُبْرِمَ اِبراما وَ لا یَذْهَبُ بِالاَْدواءِ اِلاَّ الدُّعاءُ وَ الصَّدَقَةُ.

صدقه بلا را برطرف مى‏کند و مؤثرترینِ داروست. همچنین، قضاى حتمى را برمى‏گرداند و درد و بیمارى‏ها را چیزى جز دعا و صدقه از بین نمى‏برد.

بحارالأنوار، ج 93، ص 137، ح 71

کد مطلب 1343738

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