به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در سال 2011 میلادی، از 10 جولای مصادف با 16 تیرماه آغاز و به مدت چهار روز در استادیوم ورزشی پارک شهر"کوبه" ژاپن برگزار می‌شود.

در این مسابقات ورزشکاران زن و مرد در 21 ماده با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌هایی چون 100، 200، 400، 110 متر بامانع، 800، 1500، 5 هزار متر، 10 هزار متر، 400 متر با مانع، سه هزار متر بامانع، پرش ارتفاع، پرش بانیزه، پرش طول، پرش سه گام، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب چکش، پرتاب نیزه، هفت گانه(زنان) و دهگانه (مردان)، دوهای امدادی به رقابت می‌پردازند.

تیم دوومیدانی ایران در هفدهمین دوره این مسابقات در اردن صاحب 9 مدال و در هجدهمین دوره این مسابقات با کسب 5 مدال عنوان سوم آسیا را از آن خود کرد.