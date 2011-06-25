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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

در دیدار وزیران خارجه مطرح شد:

همکاری سنگاپور و اندونزی برای مقابله با معضلات جهانی

همکاری سنگاپور و اندونزی برای مقابله با معضلات جهانی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیران خارجه اندونزی و سنگاپور طی دیداری بر رابطه دوستانه و استوار خود تاکید کرده و بر سر موضوعاتی چون معضلات جهانی و همکاری هرچه بیشتر دو کشور برای مقابله با این معضلات به گفتگو و تبادل نظر پرداختند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا) ، "مارتی ناتالگاوا" در یک کنفرانس مشترک با همتای سنگاپوری خود گفت که نزدیکی و عمق روابط اندونزی و سنگاپور در برگزاری نشست های متعدد سران و مقامات دولتی و غیر دولتی دو کشور مشهود است .

وزیر امور خارجه سنگاپور نیز رابطه دو کشور را محکم و بر پایه علایق مشترک دانست و مسائلی چون نشست پیش روی کشورهای آسیای شرقی و درخواست تیمور شرقی برای پیوستن به اتحادیه آسه آن و جرایم برون مرزی همچون پولشویی و قاچاق انسان را از موضوعات مهم مورد بحث اندونزی و سنگاپور دانست.
 
"کی شانموگام" اولین سفر رسمی خود به اندونزی را به عنوان وزیر امور خارجه سنگاپور امروز شنبه مطابق با چهار تیر پایان خواهد داد .     
کد مطلب 1343743

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