همکاری سنگاپور و اندونزی برای مقابله با معضلات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا) ، "مارتی ناتالگاوا" در یک کنفرانس مشترک با همتای سنگاپوری خود گفت که نزدیکی و عمق روابط اندونزی و سنگاپور در برگزاری نشست های متعدد سران و مقامات دولتی و غیر دولتی دو کشور مشهود است .

وزیر امور خارجه سنگاپور نیز رابطه دو کشور را محکم و بر پایه علایق مشترک دانست و مسائلی چون نشست پیش روی کشورهای آسیای شرقی و درخواست تیمور شرقی برای پیوستن به اتحادیه آسه آن و جرایم برون مرزی همچون پولشویی و قاچاق انسان را از موضوعات مهم مورد بحث اندونزی و سنگاپور دانست.

"کی شانموگام" اولین سفر رسمی خود به اندونزی را به عنوان وزیر امور خارجه سنگاپور امروز شنبه مطابق با چهار تیر پایان خواهد داد .