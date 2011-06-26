منتقد در برابر اثر و مخاطب مسئول است

دکتر گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد ضوابط و معیارهای انتخاب یک اثر برای بررسی و نقد به خبرنگار مهر گفت: هیچگاه برای نقد کتاب خودم پیشنهادی ارائه نکرده‌ام.

وی تأکید کرد: رسم بر این است که کتابها از طرف دیگران برای نقد و بررسی پیشنهاد می شوند. این انتخاب با توجه به تخصص افراد صورت می گیرد.

مؤلف کتاب "آزادی و باور" در ادامه یادآور شد: اینکه چگونه باید کتابی را نقد و بررسی کنم مورد پرسش من است و اگر موضوع کتاب در حوزه تخصص و علاقه من باشد آنرا می پذیرم.

استراسون تصریح کرد: نقد آداب و اصولی دارد که در صورت عدم رعایت هم در حق خود اثر اجحاف می شود و هم در حق کسانی که آن نقد را می خوانند. از اینرو نقاد اخلاقاً در مقابل نقد خود مسئول است.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در پایان تصریح کرد: مطالعه با دقت و از سر حوصله یک اثر و نوشتن نکات مورد قوت و ضعف کتاب مرحله آغازین نقد یک اثر است.