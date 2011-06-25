به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر شنبه در سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی مقتضیات سرمایه گذاری در این استان را موجود و موانع را مفقوده اعلام کرده و اظهار داشت: با توجه به نبود هر گونه موانع ، سرمایه گذاران از لحاظ امنیت در این منطقه هیچ گونه دغدغه ای نداشته باشند.

شبستری یکی از مزیت های دین اسلام را جامعیت بیان کرده و گفت: این دین مبین،همان گونه که برای فریضه های مختلفی مانند نماز و روزه عنایت خاصی مبذول داشته ، به فعالیت های اقتصادی نیز توجه ویژه ای داشته است.

وی از کسب و تجارت بر اساس آموزه های دینی به عنوان یک عبادت یاد کرده و تصریح کرد: آنچه که در دنیای اسلام مذموم شمرده شده ،محرمات است در صورتی که فعالیت های اقتصادی سالم یک جهاد قلمداد شده است.

امام جمعه تبریز خطاب به سرمایه گذاران گفت: سرزمینی که شما برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اید از هر جهت مناسب است و باید به این حسن انتخاب تبریک گفت چرا که مردمان آذربایجان شرقی ، مردمانی غیور ، تلاشگر ،همان نواز و مهربان هستند.

آیت الله شبستری افزود: این ویژگی ها به همراه قرار گرفتن آذربایجان در موقعیت ممتاز جغرافیایی و دارا بودن مزیت های منحصر بفرد در حوزه ترانزیت، این خطه را به سرزمینی مناسب جهت میزبانی سرمایه های سرمایه گذاران تبدیل کرده است.

وی با اشاره با تحریم ها علیه ایران اظهار داشت: مبارزه با تحریم ها مستلزم جهاد است، لذا رهبری امسال را با نام سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده اند تا مسئولان و مردم جهاد گونه وارد میدان اقتصادی شده و دشمن را نا امید و مایوس کنند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه وجود تحریم ها تاثیری در عرصه اقتصاد کشور نداشته است افزود: در مدت زمانی که ایران در تحریم بود، ملت پویا شده و علی رغم تشدید تحریم های اقتصادی هیچ رکودی در کشور بوجود نیامد.