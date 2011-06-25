نیروی دریایی آمریکا و فیلیپین مانور مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی فیلیپین (پنا) در این بیانیه از تبادل اطلاعات و فعالیت های مشترک مانند مبارزه با دزدی دریایی و قاچاق انسان به عنوان تمرین های اصلی نیروهای دریایی دو کشور در این مانور نام برده شده است.

آبهای سواحل غربی جزیره پالاوان فیلیپین که قرار است محل انجام مانور نظامی مشترک آمریکا و فیلیپین باشد بدلیل غنی بودن از نظر منابع طبیعی همواره مورد نزاع چین و فیلیپین بوده و تنش بین دو کشور بدلیل این مسئله روز به روز در حال افزایش است .

نیروی دریایی آمریکا هرساله مانورهای نظامی مشترکی نیز با کشورهای مالزی ، اندونزی، سنگاپور، تایلند ، کامبوج ، بنگلادش و برونئی انجام می دهد.

مانور نظامی مشترک آمریکا و فیلیپین از 28 ماه جاری میلادی مطابق با هفت تیر آغاز به مدت 11 روز ادامه خواهد داشت .

