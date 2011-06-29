به گزارش خبرنگار مهر، نشست راهبردی نقش رسانه‌ها در تبیین جهاد اقتصادی امروز چهارشنبه با حضور محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و بیژن صفوی رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی در سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد.

فرزین در این نشست با بیان اینکه دولت نقد صحیح را می پذیرد، تصریح کرد: اما این نقد نباید به معنای تحلیل سطحی باشد، بلکه مبتنی بر دانش باید باشد، زیرا تحلیل سطحی بیشترین اخلال را در کارها ایجاد می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کشور اگر فردی که کار نکند، زیر سئوال نمی رود، اما هر فردی که کار کند، زیر سئوال می رود، زیرا وقتی کاری انجام می گیرد، به طور طبیعی یکسری پیامدهای منفی هم دارد.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها در اطلاع رسانی، تصریح کرد: افرادی که در عرصه تصمیم گیری کشور هستند، ممکن است که اشتباهاتی داشته باشند اما نباید آنها را تخریب کرد.

فرزین با تاکید بر اینکه هر تصمیمی ممکن است که آثار منفی داشته باشد و گروههایی را دچار مشکل کند و هرگونه اصلاحاتی هزینه هایی دارد، تصریح کرد: دولت در سال جهاد اقتصادی برنامه های اجرایی دارد که از جمله آنها طرح تحول اقتصادی است.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دارای 3 فاز است که امسال یا سال آینده با فراهم شدن شرایط اقتصادی وارد اجرای مرحله دوم آن خواهیم شد.

وی با اشاره به نشستهای هفتگی طرح تحول بانکی، افزود: هنوز تصمیم گیری خاصی در جلسات طرح تحول بانکی انجام نشده و مباحث در حد کارشناسی است، ضمن اینکه اجرای طرح تحول بانکی نیاز به کمک رسانه ها دارد، در عین حال مجلس نیز باید به دولت کمک کند، زیرا بخشی از طرح به صورت لایحه به مجلس می رود.

فرزین از ادامه اجرای برنامه ها طرح تحول مالیاتی در سال جاری خبرداد و افزود: طرح اصلاح نظام مالیاتی از چند سال پیش آغاز شده است و طرح جامع مالیاتی مراحل نهایی خود را طی می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی امسال در 3 استان کشور اجرایی خواهد شد، افزود: قانون مالیاتهای مستقیم هم اصلاح خواهد شد که ممکن است عده ای که مالیات کمتری می دادند و یا مالیات نمی پرداختند، دچار مشکل شوند. در همین حال، اجرای طرح تحول مالیاتی هم کمتر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست.