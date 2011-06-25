به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای هفتم تیر استان قم و مسئولان ستاد برگزاری یادواره شهدای هفتم تیر در سخنانی اظهار داشت: باید همه جا سنتهای اسلامی همان طور که اسلام می‌خواهد پیاده شود و در این زمینه تعصب داشته باشیم.



وی افزود: باید تجاوز به حریم احکام اسلامی را بالاتر از تجاوز به حریم خصوصی خودمان بدانیم؛ دشمنان از ابتدای اسلام تاکنون وجود داشته و وجود خواهند داشت اما باید به فکر حفظ هویت خود باشیم.



تاکید بر پرهیز از تبعیت از مدلهای غربی



این مرجع تقلید با تاکید بر پرهیز از تبعیت از مدهای غربی ادامه داد: باید هر چه می توانیم هویت اسلامی خودمان را حفظ کنیم و به اسلامیت خود و ولایت ائمه(ع) افتخار کنیم و نگذاریم هویت های اسلامی کمرنگ شود.



این مرجع تقلید با بیان اینکه خطر خدشه دار شدن هویت اسلامی در برخی جاها دیده می شود اظهارداشت: دوباره نباید به سنتهای دوران طاغوتی برگردیم و عقبگرد کنیم.



دفاع از تفکیک جنسیتی در دانشگاه



وی با دفاع مجدد از طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها عنوان کرد: این طرح بسیار خوبی است که قرار است اجرا شود زیرا اختلاط نامحرم بسیار خطرناک است.



آیت الله صافی با بیان اینکه باید مراقب باشیم سیر و روند اسلامین نظام کمرنگ نشود گفت: اگر می خواهیم حجاب و سایر احکام اسلامی در جامعه محفوظ باشد باید کسانی که در مسئولیت‌های بالاتری در جامعه هستند نسبت به احکام اسلام توجه بیشتری داشته باشند تا اثراتش در طبقات پائین‌تر جامعه دیده شود.



وی افزود: اگر در سطوح بالای کشور بی توجهی و کم توجهی به مسایل اسلامی صورت گیرد باعث آثار سوء زیادی در طبقات پائین تر جامعه می شود.



وی اظهارداشت: باید متوجه بهایی که در برپایی نظام اسلامی داده ایم باشیم و نسبت به احکام دین خدا حساس باشیم.



هشدار به کمرنگ شدن ارزش های اسلامی



آیت الله صافی اظهارداشت: نباید سنت‌های اسلامی ضعیف شود و باید روز به روز در ترقی باشیم و به سمت دیانت و اسلامیت بیشتر حرکت کنیم تا انتطارات امام زمان(عج) از ما برآورده شود.



وی افزود: باید رادیو و تلویزیون اسلامی باشد و به گونه ای نباشد که بدحجابی را در کشور ترویج کند و اگر خلاف این مسیر برود خلاف خون شهدا حرکت کرده است.



این مرجع تقلید تاکیدکرد: باید قدردان خون شهدا باشیم و آن را گرامی بداریم تا ارزشها کمرنگ نشود.

