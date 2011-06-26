دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شیوه مجازی دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین آزمون پذیرش در این دوره به شیوه مجازی 30 تیرماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود. دانشجویان برای تحصیل از ابتدای مهر ماه مورد پذیرش قرار می گیرند و این نخستین دوره رسمی آموزشی به صورت مجازی است که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده است.

تحصیل همزمان در رشته های آموزش از راه دور دانشگاه با دوره خدمت وظیفه منافاتی ندارد اما داوطلبانی که دارای موارد معلولیت کار با کامپیوتر باشند، مجاز به شرکت در آزمون نیستند. دارندگان مدارک معادل، مجاز به شرکت در این آزمون نیستند.

اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، فارغ التحصیلان تخصصهای بالینی یا دکتری تخصصی (Ph.D) و یا کارشناسی ارشد گروه های علوم پزشکی سراسر کشور و دانشجویان ترم آخر تنها در صورت فارغ التحصیلی تا 31 شهریور 90 مجاز به شرکت در آزمون هستند.

قبولی و تحصیل در رشته های فوق الذکر باعث معافیت از خدمت وظیفه عمومی و دوره خدمت پزشکان و پیراپزشکان نخواهد بود. همچنین ممنوعیتی برای تحصیل همزمان در رشته های سیستم آموزش از راه دور دانشگاه با سایر رشته های حضوری و غیرحضوری وجود ندارد اما داوطلب نمی تواند در یک رشته تحصیلی به صورت همزمان در هر 2 نوع سیستم آموزشی (حضوری و غیر حضوری) مشغول به تحصیل شوند.

آزمون ورودی حضوری، غیرمتمرکز و دو مرحله ای توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود. آزمون مرحله اول کتبی و به صورت چند گزینه ای بوده و در این مرحله دو برابر ظرفیت رشته پذیرش می شوند. آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه شفاهی است و عدم حضور داوطلب در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امکان پذیر نخواهد بود.

نمره آزمون کتبی 60 درصد امتیاز و نمره مصاحبه 40 درصد امتیاز خواهد بود. ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می شود. داوطلبان پیش از مراجعه به سایت برای ثبت نام باید مدارک مورد نیاز را آماده کنند.

مهلت ثبت نام در این آزمون از اول تا دهم تیرماه به مدت 10 روز است و در نهایت 15 نفر در این دوره پذیرش می شوند. از میان پذیرفته شدگان 5 نفر سهمیه اعضای هیئت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. 50 درصد از ظرفیت باقیمانده به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 50 درصد دیگر به سهمیه آزاد اختصاص یافته است.

تحصیل در سیستم آموزش از راه دور دانشگاه برای رشته کارشناسی ارشد مجازی مستلزم پرداخت شهریه است. شهریه ثابت هر ترم 3 میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری 300 هزار ریال، شهریه هر واحد عملی 650 هزار ریال و شهریه هر واحد پایان نامه 1 میلیون ریال است که این شهریه ها به صورت علی الحساب برای سال تحصیلی 91 - 90 تعیین شده و در سالهای بعد براساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه دریافت می شود.