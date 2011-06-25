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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

مستند "آسمان توچال" تولید می‌شود

مستند "آسمان توچال" تولید می‌شود

فیلم مستند "آسمان توچال" به کارگردانی مهدی علمی‌نیا به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید مستند "آسمان توچال" به نویسندگی و کارگردانی مهدی علمی‌نیا به زودی آغاز می‌شود. این مستند به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ساخته می‌شود.

این مستند درباره گروه مستند سازی است که در حال تصویربرداری از جشن‌ها و مراسم توچال هستند که با هماهنگی مسئولین برگزاری تصمیم می‌گیرند با تله کابین به ایستگاههای 5 و 7 حرکت کنند که در طول مسیر...

عوامل این مستند عبارتند از مدیر تصویربرداری: جواد علمی‌نیا، دستیار کارگران و برنامه‌ریز: علی محمدی، عکاس: علی وزیری، صدابردار: حمید محمدی، تدوین و صداگذاری: محمد وزیری، صدابردار: حمید محمدی، مدیر تدارکات: مهدی نشاطی، مدیر تولید: جلال مظلومی، مدیر هماهنگی: هنگامه قاسمی حامد، مجری طرح: خانه فیلمسازان ایران، فرضعلی علمی‌نیا، مدیر روابط عمومی: جواد علمی‌نیا.

کد مطلب 1343766

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