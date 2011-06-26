به گزارش خبرنگار مهر، خدمت در حرفه پرستاری به قدری دشوار و سنگین است که آثار و تبعات جسمانی و روحی و روانی آن بعد از 12 سال خدمت نمایان می شود. به طوریکه برخی از پرستاران بعد از چند سال کار در این حرفه، بنا به دلایل مختلفی ناچار می شوند ترک کار کنند. این موضوعی است که محمد شریفی مقدم ، دبیرکل خانه پرستار به آن اشاره کرد و گفت: فشار ناشی از کار در حرفه پرستاری باعث می شود که پرستاران در مدت 12 سال به دلیل مشکلات جسمی و روحی از کار کنار بروند.

از سوی دیگر، دکتر خسرو صادق نیت رئیس کلینیک اختلالات خواب بیمارستان بهارلو گفته است که شیوع عارضه اختلال خواب در برخی مشاغل مانند رانندگی و افرادی که وظایف حساسی برعهده دارند و نیز شیفت کاران مانند پرستاران فراوان است.



مریم سرایی رئیس کلینیک طب کار بیمارستان بهارلو نیز معتقد است که فرو رفتن سرسوزن، پاشیده شدن خون و مایعات بدن بیمار از جمله ادرار به روی پرستاران از مهمترین و شایعترین عوارض شغلی حرفه پرستاری در بیمارستانها و مراکز درمانی به ‌شمار می‌آید.



تمامی این مشکلات که در حرفه پرستاری دیده می شود، باعث شد تا کار در این حرفه جزو مشاغل سخت و زیان آور تلقی شود. از همین رو، می بایست تسهیلات و امتیازهای ویژه ای برای افرادی که در این کار مشغول خدمت به مردم هستند، در نظر گرفته شود.



شاید مهمترین درخواست و تقاضا از سوی کادر پرستاری، کاهش ساعت کار است. زیرا یکی از دغدغه ها و مشکلات اصلی حرفه پرستاری، کار در ساعات طولانی و در چند شیفت است. به طوریکه برخی پرستاران به دلیل کمبود شدید نیرو که در این بخش وجود دارد، مجبورند اضافه کار بمانند. نتیجه این اضافه کاریهای اجباری، باعث می شود که پرستاران در شیفتهای دوم دچار خستگی ناشی از کار شده و در نتیجه مشکلاتی به لحاظ ارائه خدمت به بیماران به وجود بیاید.



اختلالات خواب از مهمترین عوارض شغلی در پرستاران با شیفت‌کاری شبانه است که اثر مستقیمی بر روی اخلاق وخلق و خوی پرستاران می‌گذارد. در واقع این پرستاران نمی‌توانند سرویس مناسبی به خانواده بدهند و روابط خانوادگی و اجتماعی آنان دچار مشکل می‌شود.



تمامی این مسائل و مشکلات در حرفه پرستاری، منتج به تصویب قوانینی شد تا پرستاران با مشکلات کمتری در محل کار مواجه شده و در نتیجه کیفیت خدماتی که به بیماران ارائه می دهند، ارتقاء یابد. از همین رو، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و به دنبال آن قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت برای توجه به حرفه پرستاری، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.



تصویب این دو قانون تا حدود زیادی توانست از نگرانیها و دغدغه های جامعه پرستاری کشور کم کند. چون توقعی هم غیر از این نبود که ساعت کار طولانی را کم کنند و به حق و حقوق از دست رفته شان در این سالها، برسند. اما با گذشت 4 سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، این قانون هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و جامعه پرستاری در این سالها همواره به وعده های مسئولان دل خوش کرده است.



شاید امسال ، شاید هم سال بعد و اینها جملاتی است که در ذهن خوش باور پرستاران نقش بسته اما خبری از تحقق این رویاهای شیرین نیست.



مسئولان سازمان نظام پرستاری معتقدند که با اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، دریافتی پرستاری به مرز 1.5 تا 3 میلیون تومان هم می رسد. از این رو، پرستاران دیگر دغدغه امرار معاش با ساعت کار طولانی را نخواهند داشت. از سوی دیگر، کیفیت خدماتی که به بیماران ارائه می شود، بالا رفته و در نتیجه می تواند به ارتقای سلامت جامعه منجر شود.



قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت که از آن به عنوان قانون کاهش ساعت کار پرستاران یاد می شود، سرانجام با پیگیریهای جامعه پرستاری در سال گذشته به مرحله اجرایی شدن نزدیک شد. به طوریکه دولت با برگزاری آزمون استخدام 23 هزار نیرو برای کاهش ساعت کار پرستاران موافقت کرد. اما متاسفانه بعد از گذشت 4 ماه از سال 90، هنوز هیچ خبری از نحوه جذب این نیروها نیست.



غضنفر میرزابیگی ، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ضمن هشدار نسبت به عواقب ناگوار تاخیر طولانی در اجرای قوانین پرستاری، گفته است که با گذشت ماهها از تصویب و ابلاغ دو قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی، شاهد اجرای این قوانین نیستیم و تاخیر بیش از حد در اجرای این قوانین پرستاران کشور را ناراضی کرده است.



وی گفته است که اجرا نشدن 2 قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات، پرستاران کشور را ناراضی کرده و بیم آن می رود که اقدامات خودجوش پرستاران در کشور مشکلاتی ایجاد کند و دیگر حتی سازمان نظام پرستاری نیز نتواند با ریش سفیدی جلوی این اقدامات و سوء استفاده های گروههای سیاسی از آن را بگیرد. مسئولان کشور باید متوجه این موضوع باشند که پرستاران با وجودی که اجازه سوء استفاده گروههای سیاسی را از مطالبات صنفی خود نمی دهند اما برای احقاق حقوق قانونی خود با کسی شوخی و تعارف ندارند.



خورشید وسکویی، مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان این مطلب که هنوز هیچ مجوز استخدامی برای جذب نیروی جدید صادر نشده است، گفته است که در سال 89 به غیر از مجوز استخدام پرستاران برای اجرای قانون ارتقای بهره وری مجوز دیگری برای بکارگیری نیرو نداشتیم. از سوی دیگر صدور ممنوعیت بکارگیری نیروهای شرکتی و تعیین سقف برای قراردادهای کار معین موجب بروز مشکلات زیادی شده است.



رویا احمدی، مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز گفته است که میزان نیاز به نیروی انسانی برای کاهش ساعت کاری پرستاران در استان آذربایجان غربی 2100 نفر بود اما وزارت بهداشت فقط با صدور مجوز استخدام برای 615 نفر موافقت کرد که با این تعداد امکان کاهش ساعت کاری پرستاران وجود ندارد.



در همین ارتباط به اظهارات انوشیروان محسنی‌بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توجه می کنیم که مهمترین مانع اجرایی شدن قانون ارتقای بهره‌وری و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را توقف استخدام 23 هزار نیروی جدید ذکر کرده و گفته است که وزارت بهداشت در ارائه نتایج آزمون استخدامی پرستاران وقت‌ کشی می‌کند.



وی با تاکید بر اینکه بحث استخدام پرستاران ابتدا از سوی معاونت نظارت راهبردی و معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور در روز ولادت حضرت زینب (ع) مطرح شد، عنوان داشته که این موضوع هنوز اجرایی نشده است.



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گزارش از حبیب احسنی پور