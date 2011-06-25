همایش هیئتهای نظارت دانشگاه های کشور در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مدیر اجرایی سومین همایش سالانه هیئتهای نظارت و ارزیابی و مدیران دفاتر نظارتی و ارزیابی کشور بعد از ظهر شنبه در نشست خبری گفت: یکی از مهمترین فعالیتهایی که طی چندین سال اخیر در دانشگاههای دولتی کشور صورت گرفته تشکیل هیئت نظارت و ارزیابی بر دانشگاه هاست که در این راستا مدیران این بخش سالانه نشستی را برگزار می کنند.

جعفر ترک زاده تصریح کرد: سومین نشست این هیئت در تاریج هفتم و هشتم ماه جاری در شیراز برگزار می شود که طی آن وزیر و مدیران ارشد وزارت علوم و تحقیقات نیز در این همایش شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در مجموه 250 نفر از روسای دانشگاه های سراسر کشور، روسای هیئتهای نظارت و ارزیابی دانشگاه های و مسئولین وزارتخانه و 50 نفر نیز از خود استان فارس در این همایش شرکت می کنند.

مدیر اجرایی این همایش با اشاره به اهداف برگزاری چنین نشستهایی گفت: تشریح سیاستها و برنامه ریزیهای وزارت علوم و زمینه نظارت و ارزیابی، بررسی راهکارهای تقویت و ارتقای فعالیتهای هئیتهای استانی و دفاتر نظارت و ارزیابی، بررسی چالشها و مشکلات نظارت بر آموزش عالی و همچنین برای اولین بار در این گردهمایی بحث انتقال تجارب نظارت بر دانشگاه های نیز مطرح است.

در ادامه این نشست دبیر اجرایی همایش نیز گفت: دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه مادر فارس مسئولیت نظارت و ارزیابی 118 دانشگاه در استان را پذیرفته است.

محمد جواد عسکری تصریح کرد: بحث نظارت و ارزیابی در دانشگاه شیراز پس از راه اندازی این مجموعه در دانشگاه تهران انجام شد که به طور یقین تاثیر علمی راه اندازی این هیئت در طی سال های آینده مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه استان فارس در بحث جایگاه علمی رتبه قابل قبولی را در کشور به خود اختصاص داده که نظارت بر عملکرد دانشگاه ها طی دو سال آینده این رتبه علمی استان را نیز افزایش خواهد داشت.