جلسه ستاد اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه روسای پایگاههای بسیج به تاخیر در زمان برگزاری این جلسه اعتراض کردند و عنوان کردند: ما انتظار داشتیم این جلسه بعد از 15 اردبهشت تشکیل شود تا در زمانی که دانش آموزان به مدرسه می روند با همکاری آموزش و پرورش بتوانیم اقدام به جذب آنها به کلاسهای فرهنگی پایگاههای بسیج و یا کانونهای مساجد کنیم.

این افراد که برخی از آنها خانم بودند اظهار کردند: وقتی ما عنوان کلاسها را که اغلب آموزشی هستند برای مراجعه کننده می گوییم افراد و خانواده ها ئسوال می کنند اردوهای تفریحی هم اجرا می شود؟

آنها ادامه دادند: این اردوها که در سالهای گذشته شامل اماکن زیارتی مانند جمکران و امامزاده داود و ... بود که بردن هنرجوها به این اماکن هزینه های زیادی دارد و ما نمی توانیم کل هزینه را از افراد بگیریم و باید کمک سازمان تبلیغات یا نهادهای دیگر را داشته باشیم.

یکی از این افراد عنوان کرد: کلاسهای آموزشی پایگاههای فرهنگی مساجد در درون مسجد تشکیل می شود و گاه با کمبود امکانات و گاه با برخوردهای نامناسب روبرو می شویم که اطلاع رسانی به ائمه جماعات مساجد در این زمینه از طرف سازمان تبلیغات الزامی است.

همچنین یکی دیگر از افراد شرکت کننده در این جلسه اظهار داشت: پشتیبانی و حمایت سازمان تبیلغات اسلامی در بهتر برگزارکردن طرح غنی سازی اوقات فراغت بسیار موثر خواهد بود.

آنان به حضور بسیج در پایگاهها اشاره کردند و ابراز کردند: بسج از برگزاری کلاسهای و فعالیتهای طرح تابستانی آمار و ارقام می خواهد و ما با داشتن مسئولیت نگهداری یک پایگاه و مدیریت، وقت تهیه چنین آمار و ارقامی را نداریم.

یکی دیگراز افراد بیان کرد: اگر تجمیع امکانات سپاه و سازمان تبلیغات صورت گیرد امور به نحو بهتری به انجام خواهد رسید.