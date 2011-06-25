به گزارش خبرنگار مهر تالار شیشه ای بورس تهران امروز شاهد افت قیمت اکثر سهام شرکتها بود، در نتیجه این کاهش، شاخص بورس با افتی 102 واحدی به رقم 25هزار و 23 واحد رسید.

در اولین روز تابستان امسال بورس تهران کار خود را با افت 55 واحدی شاخص آغاز کرد که ادامه این افت با رسیدن شاخص به مرز 25 هزار واحد در روز جاری ادامه داشت.

در داد و ستدهای نخستین روز کاری هفته 97 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 316 میلیاردو 561 میلیون ریال در 12هزار و 929 نوبت معاملاتی داد و ستد شدند.

ارزش بورس تهران در معاملات امروز به یک میلیون و 143 هزار و 298 میلیارد ریال رسید، در بازار امروز نماد اکثر شرکتها به ویژه خودرویی ها و بانکی ها کاهش یافت.

شاخص 30 شرکت بزرگ 7 واحد پائین آمد و شاخص آزاد شناور با کاهشی 137 واحدی رو به رو شد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 90 و 89 واحد پایین آمدند. شاخص صنعت نیز با کاهشی 69 واحدی به رقم 19 هزار و 344 واحد رسید.