مشکل آب آشامیدنی روستای "چم گرداب"/ مسئولان پیگیری کنند

عضو شورای اسلامی روستای چم گرداب پلدختر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این روستا با جمعیت هزار و500 نفر فاقد آب آشامیدنی است که این مشکلات در فصل گرما مضاعف می شود.

سپهدار کرمپور افزود: آب آشامیدنی روستای چم گرداب پلدختر در سال 61 از طریق دهستان "ماژین" استان ایلام تامین می شد که بعد از گذشت هفت ماه اهالی دهستان به دلیل اینکه روستای چم گز جز استان لرستان است مانع استفاده شدند و آب آشامیدنی روستا را قطع کردند.

وی گفت: از سال 61 تا 66 آب آشامیدنی روستا توسط تانکرهای سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر تامین می شد که در این راستا شکایات و درخواست های متعددی به مسئولان استان و شهرستان مبنی بر نداشتن آب آشامیدنی شد.

کرم پورافزود: در نهایت طی سال 66 چاه آبی در روستای "دره نقی" تنگ فنی که 15 کیلومتر با روستای "چم گرداب" فاصله داشت حفر شد و این مسیر از دره نقی تا روستای چم گرداب لوله کشی شد و مردم روستا از آب آشامیدنی لوله کشی استفاده کردند.

رئیس شورای اسلامی روستای "چم گرداب" شهرستان پلدختر حرف های او را پی گرفت و اظهار داشت: این در حالیست که در سال 80 با توجه به قطع آب در منطقه مردم روستای "چم گرداب"را در بی آبی کامل قرار دادند.

نوراله حسین زاده افزود: با درخواست های مکرر و اعلام نداشتن آب آشامیدنی توسط آب و فاضلاب روستایی شهرستان با تانکرسیار آبرسانی می شود.

وی تصریح کرد: اهالی روستای"چم گرداب " تانکر 12 هزار لیتری آب آشامیدنی را به قیمت 200 هزار ریال از شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر خریداری می کنند.

فرماندار پلدختر نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با پیگیری های نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل 5 روستای جنوب پلدختر از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی اقدام به حفره چاه عمیق در روستای "دره خزینه" شده است.

فریدون رشیدی افزود:این چاه از آبدهی خوبی برخوردار است و طبق نظر کارشناسان 50 لیتر در ثانیه آبدهی دارد.

وی با بیان اینکه دو پیمانکاراز دره خزینه تا چم گز کار لوله گذاری برق را انجام می دهند، افزود: برای مجتمع آبرسانی چم گرداب تاکنون 5 میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار پلدختر گفت: با بهره برداری از این مجتمع نیاز پنج روستای دره خزینه، آهور، چم گز، جلوگیر و چم گرداب به آب آشامیدنی حل می شود.

رشیدی افزود: مجتمع آبرسانی چم گرداب ظرف یکی دوماه آینده به بهره برداری می رسد و مشکل آب آشامیدنی پنج روستای یاد شده به طور کامل مرتفع خواهد شد.