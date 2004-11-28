۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۲۶

دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان در گفتگو با "مهر":

مذاكره با 10 نفر از چهره هاي مطرح براي انتخابات رياست جمهوري را آغاز كرده ايم

دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان اعلام كرد: اين تشكل مذاكره با ده نفر از چهره هاي مطرح در عرصه سياسي كشور براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري را آغاز كرده است.

ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: جامعه اسلامي فرهنگيان بعد از تدوين و تصويب راهبرد انتخاباتي خود با تشكيل جلساتي به اين تصميم رسيده است كه نسبت به تدوين سياست ها و برنامه هاي خود اقدام كند.

وي تاكيد كرد: در باره مساله رسيدن به يك نامزد مورد نظر كه با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري كارآمد باشد، اقدام به مطالعه كرده است و درصدد هستيم با 10 چهره مطرح در عرصه سياسي و داوطلب نامزدي انتخابات ديدار و گفتگو خواهيم داشت.

رئوفيان تصريح كرد: گفتگوهاي جدي جامعه اسلامي فرهنگيان با افراد از اواخر آذر ماه آغاز و پس از آن نامزد نهايي خود را معرفي خواهيم كرد.

دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان تاكيد كرد: اين جامعه سوالاتي را از نامزد مورد نظر خود در خصوص گروه كاري خود به ويژه گروه فرهنگي با محوريت وزارتخانه كليدي آموزش و پرورش و اينكه وزير آموزش و پرورش با چه برنامه اي وارد عرصه خدمت رساني مي شود، مطرح خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به سياست هاي خارجي از جمله مساله فعاليت هاي صلح آميز هسته اي و موضع آمريكا درباره ايران ما فردي را انتخاب خواهيم كرد كه خود و گروه كاريش در چهار سال آينده داراي قابليت و كارآمدي باشند تا بتوانند در اين زمينه ها عملكرد مثبتي داشته باشند.



کد خبر 134380

