مذاكره با 10 نفر از چهره هاي مطرح براي انتخابات رياست جمهوري را آغاز كرده ايم

ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: جامعه اسلامي فرهنگيان بعد از تدوين و تصويب راهبرد انتخاباتي خود با تشكيل جلساتي به اين تصميم رسيده است كه نسبت به تدوين سياست ها و برنامه هاي خود اقدام كند.



وي تاكيد كرد: در باره مساله رسيدن به يك نامزد مورد نظر كه با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري كارآمد باشد، اقدام به مطالعه كرده است و درصدد هستيم با 10 چهره مطرح در عرصه سياسي و داوطلب نامزدي انتخابات ديدار و گفتگو خواهيم داشت.



رئوفيان تصريح كرد: گفتگوهاي جدي جامعه اسلامي فرهنگيان با افراد از اواخر آذر ماه آغاز و پس از آن نامزد نهايي خود را معرفي خواهيم كرد.



دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان تاكيد كرد: اين جامعه سوالاتي را از نامزد مورد نظر خود در خصوص گروه كاري خود به ويژه گروه فرهنگي با محوريت وزارتخانه كليدي آموزش و پرورش و اينكه وزير آموزش و پرورش با چه برنامه اي وارد عرصه خدمت رساني مي شود، مطرح خواهد كرد.



وي خاطرنشان كرد: با توجه به سياست هاي خارجي از جمله مساله فعاليت هاي صلح آميز هسته اي و موضع آمريكا درباره ايران ما فردي را انتخاب خواهيم كرد كه خود و گروه كاريش در چهار سال آينده داراي قابليت و كارآمدي باشند تا بتوانند در اين زمينه ها عملكرد مثبتي داشته باشند.









