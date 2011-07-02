دیدگاه هیوم درباره هویت فردی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استراسون در این کتاب قرائتی جدید از نظریه باندل هیوم ارائه می دهد. این کتاب اولین کتابی است که به این موضوع پرداخته است. استراسون در این کتاب تفسیر جدیدی از هیوم ارائه می دهد که با دیدگاه رایج در مورد او متفاوت است.

بر این اساس تقریر استراسون فهم عمیقی از موضوع را در اختیار ما قرار می دهد. بحث مطرح شده در این کتاب توسط هیوم ارتباط زیادی با مباحث و مناظرات کنونی درباره نفس و هویت فردی دارد.

دیدگاه رایج در مورد هیوم این است که ذهن مجموعه ای از تجارب است. در صورتی استراسون این دیدگاه را به چالش می کشد.

این کتاب با عنوان "ارتباط آشکار" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است. گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ و از فیلسوفان معروف ذهن معاصر است. او استاد پیشین دانشگاه آکسفورد بوده است.