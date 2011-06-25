پرداخت 16000 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای اقتصادی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر شنبه در آیین تجلیل از کارآفرینان برتر آذربایجان غربی از تصویب پرداخت هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی از ابتدای اجرای این طرح تا کنون در سطح استان خبر داد، ادامه داد: این میزان باتوجه به روند ارائه طرحها و تصویب در کارگروه اشتغالو سرمایه گذاری استان تا تیرماه به دو هزار میلیارد ریال بالغ می شود.

وی همچنین خواستار واگذاری شهرکهای صنعتی موجود به بخش خصوصی شد و گفت: قانونا الزامی برای پرداخت یک ریال از بودجه عمرانی به بخش شهرکهای صنعتی نداریم ولی بیشترین سهم از بودجه استانی به شهرکهای صنعتی پرداخت می شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه این در حالی است که کمترین بهره مندی را در این راستا داریم، افزود: در راستای تکمیل سند توسعه اشتغال دستگاهها باید اطلاعات لازم را در اختیار اداره کل کار و امور اجتماعی استان قرار دهند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود بر ورود افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه فعالیت خود در عرصه کارآفرینی تاکید کرد و افزود: توجه به بازار مصرف و فروش کالا جهت صدور مجوز تاسیس بنگاههای اقتصادی توسط مدیران دستگاههای اجرایی به هنگام صدور مجوز شد.

در ادامه این همایش از کارآفرینان برتر آذربایجان غربی در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و ... با اهدای لوح و تندیس ویژه تقدیر شد.