کارگاه پدافند غیر عامل تهدیدات زیستی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل تهدیدات زیستی در 13 تیرماه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با حمایت کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

در این کارگاه که ویژه اعضای هیئت علمی است در خصوص مسایلی چون آشنایی با پدافند غیر عامل، اصول پدافند غیر عامل، تهدیدات زیستی، تهدیدات نوین زیستی، پدافند غیر عامل و تحقیقات زیستی، پدافند غیر عامل و مراکز تحقیقات زیستی، ایمنی در برابر تهدیدات زیستی، پدافند غیر عامل در بهداشت، درمان و سلامت، پدافند غیر عامل و تهدیدات حوزه علوم کشاورزی و دامی بحث و بررسی می شود.

در پایان این کارگاه از طرف کمیته پدافند غیر عامل وزارت علوم و پژوهشگاه گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.