علی فتح الله‌زاده بعدازظهر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آخرین وضعیت بازیکنان مورد نظر کادر فنی این باشگاه ضمن بیان این مطلب افزود: تصور می کنم در سالهای اخیر هیچ وقت استقلال دارای چنین شرایطی نبوده است و چنن آرامشی نداشته. من از شرایط فعلی و جذب بازیکنان مورد نظر کادر فنی کاملا راضی هستم.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم با جذب بازیکنان مورد نظر تیمی قوی و قدرتمند را راهی مسابقات کنیم تا با کسب نتایج قابل قبول هواداران را راضی نگه دارد. ما امروز نشستی با آقای مظلومی، پورحیدری و معاونین باشگاه خواهیم داشت تا تکلیف نهایی بازیکنان مورد نظرمان را مشخص کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال در مورد جذب سیدمهدی رحمتی و کریم انصاریفرد گفت: مذاکرات خوبی را با این دو بازیکن داشته ایم و امروز هم با مدیر برنامه های آقای رحمتی و برادر انصاریفرد انجام دادیم. این دو به استقلال نزدیکتر شده اند و در جلسه ای که با کادر فنی خواهیم داشت تصمیم نهایی را در مورد همکاری با این دو بازیکن خواهیم گرفت.

فتح الله زاده ادامه داد: ما امسال در استقلال ترافیک بازیکن داریم و تلاش می کنیم که بهترین ها را از بین این بازیکنان گزینش کنیم. تلاش می کنیم با جذب بهترین بازیکنان تیمی مطابق با خواسته هواداران را آماده مسابقات کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود شروع تمرینات بازیکنان زیادی حضور ندارند و آیا این بی نظمی به خاطر ندادن طلب بازیکنان است گفت: اصلا اینطور نیست. بازیکنان استقلال پولکی نیستند و اگر ما بخواهیم و اعلام کنیم پول نداریم بدون پول تمرین می کنند.

سرپرست باشگاه استقلال ادامه داد: متاسفانه نامشخص بودن وضعیت سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است. منتظریم تا ببینیم بالاخره مسئول ورزش چه کسی می شود تا مشکلات مان را حل کنیم. چشم امید ما به سازمان تربیت بدنی است و امیدوارم هرچه سریعتر وضعیت مشخص شود.