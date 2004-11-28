بند اول پيش نويس قطعنامه پيشنهادى اروپا مورد قبول نيست// آمريكايي ها ظرفيت خود را بالا ببرند و ديگران را متهم نكنند // بحث تحقيق و توسعه از بحث تعليق جداست // نگاه خرازي به نكات منفي و نگاه موسويان متوجه نكات مثبت است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص سخنان رييس ستاد ارتش آمريكا در خصوص اينكه ايران قدرت نظامي آمريكا را ناديده نگيرد گفت : تهديدات آمريكا چيز جديدى نيست و اين تهديدات كه اخيرا زياد شده و اغلب تند و كند و با ادبيات مختلف مطرح مي شود، ناشى از عصبانيت آنها است. درطول 25 سال گذشته همواره فشارهاىي از سوي آمريكا عليه ايران وجود داشته است كه نتيجه اى براى دولتمردان آمريكايى نداشته است .

سخنگوى وزارت خارجه درخصوص ضرب الاجل اروپا به ايران تا پايان روز يكشنبه گفت : بحث ما با اروپا بحث مهلت و ضرب الاجل نيست چون دوشنبه روز آخر است ، بنابراين بايد به نتيجه اى كه طرفين را راضى كند ، دست يافت اما مسئله مهم منافع ، حقوق مشروع و قانونى كشورماست كه ما از آن كوتاه نخواهيم آمد وجمهورى اسلامى ايران به هيچوجه از آن صرفنظر نخواهد كرد.

حميد رضا آصفي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درخصوص ادعاى امور مطبوعاتي سفارت آمريكا درعراق درباره ارائه چهره بد از آمريكايي ها در عراق از سوى رسانه هاى ايران گفت:به مسئولان آمريكايى توصيه مي كنيم كه تحمل و ظرفيت خود را بيشتر كنند. در دنيايى كه ارتباطات حرف اول را ميزند و آمريكا نيز ادعا مي كند كه طرفدار اطلاعات آزاد و انتشار اخبار هستند، بايد تحمل داشته باشند و اگر رسانه هاى ايرانى واقعيات را در عراق منعكس مى كنند، برنتابند.

آصفي گفت:جمهورى اسلامى ايران همواره مورد شديدترين حملات ناجوانمردانه رسانه هاى آمريكايى بوده ولى از خود بيتابى نشان نداده است بهتر است آمريكايي ها يك مقدار ظرفيت خود را بالاببرند و درمورد اتفاقات عراق ديگران را متهم نكنند.

سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر درباره اينكه تغييرات دربرخي از بندهاي قطعنامه پيشنهادي اروپا تا چه ميزان رضايت ايران را جلب كرده است گفت:بند اول پيش نويس قطعنامه پيشنهادى اروپا به شوراى حكام ، مورد قبول ما نيست و نبايد اقدامات بعدى آژانس به تعليق جامع و ادامه دار از سوى ايران منوط شود. بسيارى از بندهاى پيش نويس قطعنامه اروپايي ها با نظر ايران اصلاح شده اما بند اول قطعنامه هنوزنظر ما را تامين نميكند و نكاتي وجود دارد كه بايد برطرف شود.



وي با اشاره به اينكه تعليق غني سازي يك بحث داوطلبانه براى اعتمادسازى بين طرفين است گفت:بند اول قطعنامه با بند دوم آن ارتباط ندارد. آژانس بايد در چارچوب مسئوليت هاى خود ، به وظيفه اش عمل كند و اين اقدامات را به ادامه تعليق منوط نكند و اگر هر چيزى باقى مانده آژانس به وظيفه خود در قبال آن عمل كند.



سخنگوى وزارت امور خارجه تاكيد كرد: اگر اين بند در قطعنامه بيايد طبيعى است كه ما موضع خودمان را خواهيم داشت و با آن مخالفت خواهيم كرد و به اين دليل هنوز با روح تفاهم پاريس فاصله داريم و قطعنامه پيشنهادى منطبق با روح تفاهم پاريس نيست .

آصفى تصريح كرد: اروپايي ها چند بار نظرات خود را تغيير دادند و نظرات بحق ما را پذيرفتند. انتظار داريم اروپايي ها در موارد ديگرى هم كه مورد بحث و گفتگو است به واقعيات توجه كنند تا به يك نتيجه مناسبى برسيم .

سخنگوى وزارت امور خارجه درخصوص درخواست ايران مبنى بر استفاده از20 دستگاه سانتريفيوژ تصريح كرد : بحث تحقيق و توسعه از بحث تعليق جداست . ما همواره در گذشته نيز بحث تحقيق و توسعه را در دستور كار داشتيم و در آينده نيز آن را ادامه خواهيم داد و از اين 20 دستگاه سانتريفيوژ نيز براى كارهاى تحقيق و توسعه استفاده مي كنيم .



آصفى گفت : ما با اروپايي ها درخصوص نحوه بكارگيرى و استفاده از اين دستگاه سانتريفوژ اختلاف نظر داريم اما در حال مذاكره با اروپايي ها براى مشخص شدن نحوه و چگونگى بكارگيرى اين 20 دستگاه در امر تحقيق و توسعه هستيم واميدواريم كه به نتيجه مطلوب خواهيم رسيد.

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص نحوه اطلاع رسانى هيات مذاكره كننده ايرانى در وين گفت : اطلاع رسانى انجام شده از سوى هيات مذاكره كننده بسيار گسترده و خوب بود. ما مردم را نامحرم نميدانيم و براى مطلع كردن آنان متفق القول و متفق النظريم . البته در چارچوب يك مذاكره مهم و حساس ، صلاح نيست كه دست خودمان را براى طرف مقابل باز كنيم زيرا اين وضعيت به طرف مقابل ما كمك ميكند كه دست ما را بخواند. ما بايد طورى صحبت كنيم كه جلوى سوءاستفاده طرف مقابل گرفته شود.

وي افزود: طرف مقابل ما نيز بسيار كم صحبت كرده و حجم صحبت هاى آنان بسيار كمتر از اطلاع رسانى تيم مذاكره كننده ايران بوده است .



آصفي در خصوص نقشه هاي موسسه نشنال جئوگرافيك در مورد درج نام جعلي خليج عربى دركنار نام خليج فارس گفت: اين موضوع با واكنش اقشار و گروه هاى مختلف روبرو شد و در داخل و خارج از كشور به اين موضوع حساسيت نشان داده شد كه جاى قدردانى و تشكر دارد اين موضوع از طريق نمايندگى ايران در نيويورك از مبادى حقوقى در حال پيگيرى است . به نام خليج فارس در اسناد معتبر اشاره شده و يك موسسه با اين كار اعتبار و سابقه كار خود را مورد ترديد قرار داده و به اعتبار خود خدشه وارد كرده است .

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص دوبار اصلاح قطعنامه اروپايي و ناراضي بودن مقامات كشورمان از قطعنامه سوم گفت: مسئولان ايران به اين دليل ناراضي هستند كه فكر مي‌كنند هنوز جاي بهتر شدن دارد و اين اصلاح‌ها نشانه اين است كه ما تلاش خود را كرده‌ ايم و برخورد ما صحيح بوده است. البته فقط ايران نيست كه از آن قطعنامه اوليه ناراضي بود ، بلكه غيرمتعهدها هم ناراضي بودند.

وي افزود: مذاكره با اروپا قطع نشده است و تنها راه هم گفتگو و حل و فصل موضوع است، اميدواريم اروپا به واقعيات موجود توجه كند و انعطاف نشان دهد تا به نتيجه قابل قبولي برسيم.

وي درخصوص ادعاي مجله اشپيگل درباره ايجاد تونل زيرزميني دراصفهان گفت:اين خبر بي اساس و بي ربط است با توجه به وجود دستگاه ها و رايترهاي پيشرفته ماهواره اي نمي توان اين كار انجام داد و اين كار مخفي بماند .البته وزارت راه تونل زياد مي زند.

آصفي درخصوص اينكه اروپاييها پيشنهاد دادند كه فعاليت 20 دستگاه سانتريفيوژ تحت نظر دوربين‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گيرد، ادامه داد: اين امر خبرسازي است و بحث تحقيقات و توسعه همواره بوده و پيشتر صحبتي در اين مورد نشده است و اكنون كه مطرح شده ما نيز نظرات خود را ارائه كرده‌ايم و با توجه به اينكه هنوز كانالهاي گفتگو باز است اميدواريم به نتيجه برسيم.

سخنگوي وزارت امور خارجه اظهارات ولايتي مبني بر حمايت از مذاكره كنندگان را تاييد كرد و گفت: عده‌اي كه براي مذاكره انتخاب مي‌شوند با تمام ظرفيت‌ها تلاش مي‌كنند و بايد حمايت شوند.

سخنگوي وزارت امورخارجه درخصوص اينكه اروپا تهديد كرده است كه اگر با ايران به توافق نرسيدم امكان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت هست، گفت: ما از رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت نگران نيستيم، آنجا آخر دنيا نيست، اما ترجيح مي‌دهيم مسئله در چارچوب آژانس حل و فصل شود، در غير اينصورت، هم اعتبار آژانس و هم قابليتهاي اروپا زير سوال مي ‌رود.

وي در پاسخ به اين كه آيا ايران مجبور مي‌شود از خير 20 سانتريفوژ بگذرد، گفت: بهتر است اروپا از شرش بگذرد.

آصفي درخصوص تجديد نظر در سياست خارجي گفت : اگر فكر مي ‌كنيد با كشورهاي درجه دو و سه مذاكره نكرده و با امريكا وارد مذاكره شويم مشكل حل مي‌شود، اينطور نيست، زيرا همه مشكلات را امريكا به وجود آورده و هيچ واقعيتي در رفتارهاي آمريكايي ها نيست و در اين مدت ما به توافقات و كاميابي هاي زيادي با كشورهاي درجه دو و سه دست يافتيم و اين راهي است كه با توجه به رويكرد غلط آمريكا انتخاب شده است .

وي درخصوص موضع گيري‌ هاي متناقض از سوي خرازي و موسويان ، گفت: خرازي متوجه نكات منفي و موسويان متوجه نكات مثبت است و اگر اين دو را كنار يكديگر بگذاريم نوعي تناقض به وجود مي‌آيد، در صورتي كه هر كدام از يك زوايه نگاه مي‌ كنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص معرفي سفير جديد كانادا در ايران و اينكه سفير جديد پرونده زهرا كاظمي را در دستور كار خود قرار دهد گفت : زهرا كاظمي بحث داخلي است و به كانادا ارتباطي ندارد و هر كه با اين ماموريت به ايران بيايد با دشواري همراه خواهد بود و ما سعي داريم اين مساله در چارچوب قوه قضاييه و دولت و با ساز و كارهاي داخلي حل و فصل شود.

آصفي در مورد اجلاس وزراي كشورهاي همسايه عراق درتهران گفت: اين اجلاس پراهميت است كه در شرم ‌الشيخ نيز به آن اذعان داشتند و روشن است كه محور كار اجلاس ، امنيت ، ايجاد ثبات و مقابله با تروريسم است و اولين وظيفه دولت عراق سروسامان دادن به اوضاع داخلي خود است و همسايگان نيز به اين امر كمك خواهند كرد و اين مشكل را امريكايي ها به وجود آورده ‌اند كه بزرگترين خطاي شان نيز كشتار مردم فلوجه بوده كه با هيچ معيار و منطقي قابل قبول نيست.

سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص اينكه چرا در اين مقطع زماني بحث 20 سانتريفوژ مطرح شده است ؟ گفت: در مذاكرات بعضي وقت‌ ها مطالبي گفته مي ‌شود كه لازم است نظر خود را بگويم.

آصفي در خصوص ديدگاه وزارت خارجه براي تجمع مقابل سفارت انگليس گفت: بحث تظاهرات ساز و كار خودش را دارد لازم نمي‌ دانم جزييات آن را بيان كنم.

وي درخصوص انتخابات اوكراين گفت : ما انتخابات اوكراين را يك مسئله داخلي مي دانيم و اميدواريم كه با سازوكارهاي و گفتگوهاي مسالمت آميز و احترام به آراي مردم اين مسئله حل شود .

آصفي در مورد اهداف سفر چاوز به ايران گفت: سفر به ايران در راستاي سفرهاي دوره ‌اي هوگو چاوز به آسياست و در اين مدت ما همكاري هاي فرهنگي خوبي را آغاز كرده ‌ايم و در گروه ‌ها و مجامع و سازمان هاي مختلف همكاري هاي تنگاتنگي داريم و اين به تعميق روابط دو كشور كمك مي‌ كند.