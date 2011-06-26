به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در راستای تحقق اهداف دولت و تجارت الکترونیک و برای فراهم کردن زیرساختهای لازم و اساسی در زمینه ارتباط هر چه بیشتر فعالان عرصه اقتصاد و تجارت 21 تیرماه جاری برگزار می شود.

در این همایش مباحثی در زمینه موارد حقوقی، سیاستها و کاربردهای علمی، تجربیات و آموخته های حوزه گواهی الکترونیک، آشنایی با مفاهیم زیرساخت کلید عمومی، عملیات اجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیک و فرآیند توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر PKI مطرح می شود.

اولین همایش ملی زیرساخت کلید عمومی PKI با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، معاونان اداری مالی و مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی کشور، حراست سازمانها و دستگاههای دولتی ، شرکت های تولید کننده سیستم های کاربردی، ارائه دهندگان خدمات و محصولات در زمینه زیرساخت کلید عمومی، سیستم بانکی و مدیران فناوری اطلاعات بانک های دولتی و خصوصی و علاقه مندان به حوزه فاوا، امنیت و رمزنگاری در محل همایش های هتل المپیک تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، PKI استفاده از سرویس های امضای دیجیتال از طریق تعداد زیادی برنامه های جانبی را ممکن می سازد که از طریق مدیریت این کلیدهای عمومی یک سازمان می تواند محیط شبکه ای قابل اطمینان را به کاربران ارائه دهد.