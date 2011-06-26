منیِژه آرمین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: رمان «شانزده سال بعد» در واقع دنباله وقایعی است که در دو رمان «شب و قلندر» و «شباویز» رخ می‌دهد و در ادامه تلاش من برای نوشتن یک دوره رمان از تاریخ معاصر ایران شکل گرفته است.

آرمین ادامه داد: این رمان با دو اثر قبلی از نظر سبک نگارش در یک امتداد است اما از نظر زمان وقوع حوادث متفاوت است. قصه رمان «شب و قلندر» در بازه زمانی اواخر دوره قاجار تا ابتدای مشروطه رخ می‌دهد و داستان «شباویز» نیز از اوایل مشروطه تا ابتدای سلطنت رضا شاه رخ داده ولی در «شانزده سال بعد» داستان در بازه زمانی ابتدای سلطنت رضا شاه تا سال 1320 رخ می‌دهد.

نویسنده «راز لحظه‌ها» ادامه داد: داستان «شانزده سال بعد» به صورت یک پازل طراحی شده است. بخش‌هایی از آن واقعی و بخش‌هایی نیز زاییده تخیل من به عنوان نویسنده است. در نتیجه در بخش‌هایی از کتاب خط سیر داستانی قطع می‌شود و یک روایت تاریخی حقیقی روبروی مخاطب قرار می‌گیرد که از این حیث، نوع روایت با دو اثر قبل شباهت دارد.

آرمین با اشاره به اینکه شخصیت‌های فرهنگی در این رمان مورد توجه قرار گرفته‌اند، توضیح داد: شخصیت نویسندگان، روزنامه‌نگاران و سایر چهره‌های فرهنگی را در این رمان بسیار مورد توجه قرار دادم که علت آن هم حضور قابل توجه خودم در محیط‌هایی بوده که این افراد در آن حضور داشته‌اند.

نویسنده «سرود اروندرود» ادامه داد: این رمان یک اثر کاملا پژوهشی است و برای نگارش آن مجبور شدم مطالعه زیادی داشته باشم. به دست آوردن واقعه‌های تاریخی برای حضور آنها در داستان برایم زحمت زیادی داشت. بسیاری از این وقایع تاریخی به گونه‌ای است که نمی‌توان نسبت به آن موضع‌گیری داشت و من هم به همین صورت و بدون موضع‌گیری آنها را ارائه کرده‌ام.

آرمین همچنین گفت: این مجموعه رمان جلد چهارم و پنجم هم خواهد داشت که در قسمت چهارم از سال 1320 تا 1357 و در سمت پنجم نیز از سال 1357 تا فتح خرمشهر را در دل داستان خود روایت خواهد کرد.