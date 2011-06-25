به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی ظهر شنبه در سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی، اظهار داشت: در فاصله سال های 2007 تا 2010 جذب سرمایه گذاری های خارجی در ایران از یک میلیارد و 670 میلیون دلار به سه میلیارد و 620 میلیون دلار افزایش یافته است و سال گذشته ایران 20 درصد رشد سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرده است.

حسینی اختصاص با اشاره به میزان بالای این میزان اعتبار برای سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: بر این اساس هر کس بخواهد می تواند با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با حجم بیشتری مبادرت به سرمایه گذاری کند.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری و رشد جریان سرمایه گذاری همچنان اقتصاد ایران در تداوم دارد و دولت سعی می کند با هر اعتبار و بودجه ای که در اختیار دارد از رونق اقتصادی کشور حمایت کند.

حسینی گفت: در قانون بودجه سال 90 این امکان فراهم شده تا منابع ملی در اختیار سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش خصوصی و غیر دولتی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ساز و کار به کار گیری بودجه عمرانی تغییر یافته اظهار داشت: دولت از نگاه دارائی تملک سرمایه ای به سمت مشارکت و حمایت از ایجاد دارایی سرمایه ای حرکت کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تشویق سرمایه گذاران خارجی در قانون بودجه 90 مورد تاکید است، تا جایی که 10 میلیارد تومان در اختیار سازمان سرمایه گذاری قرار گرفته تا از شرکتهایی که در جهت بازاریابی و جذب سرمایه خارجی حرکت می کنند به عنوان جایزه حمایت شود.

وی افزود: همچنین به دستگاههای مالی و استانی اجازه داده شده تا با فروش دارائی های مازاد خود وجوه حاصله را در اختیار سرمایه گذاران بخشهای غیر دولتی قرار دهند.

وی با اشاره به حرکت تشویقی و حمایتهای مالی بهبود فضای کسب و کار دولت اظهار داشت: از سال 2008 تا 2010 رتبه ایران اسلامی در بهبود فضای کسب و کار 13 رتبه ارتقا یافته است و با امکاناتی که طی سالهای اخیر بویژه در سال جاری پیش بینی شده امید می رود این وضع بهبود پیدا کند.

شمس الدین حسینی تاکید کرد: دولت و مجلس مسمم هستند از سرمایه گذاران حمایت کنند و ایران به واسطه موقعیت استراتژیک و داشتن معادن نفت و گاز و سایر معادن و منابع غنی می تواند جغرافیای مناسبی برای حضور سرمایه گذاران باشد.

گفتنی است، سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی از امروز به مدت دو روز در تبریز برگزار می شود.