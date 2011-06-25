باید مانع نفوذ جریانهای الحادی به مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی واعظی ظهر شنبه افزود: بررسی برنامه ها و ایجاد راهکارهای مناسب در راستای حل مشکلات دستگاه ها و کاهش موانع موثر است و در این راستا باید نمایندگان مجلیس بی دینی و کفر را در جامعه ریشه کن کنند.

وی با اشاره به انتخابات مجلس اظهار داشت: در طول 33 سال گذشته ایران روزهای بسیار متنوعی را پشت سرگذاشته و در حال حاضر هم انتخابات مجلس شورای اسلامی که از حساسیت بیشتری برخوردار است در پیش رو است.

حجت الاسلام واعظی تاکید کرد: ما هر چه داریم از نظام جمهوری اسلامی است و امام و رهبر معظم انقلاب منادی اسلام هستند و همه موظند از این خط حمایت کنند تا اشخاص اصلح و مطیع ولایت و امام به مجلس راه پیدا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت : فرمانداران و ائمه جماعات باید تلاش کنند و مدیریت کارشناسی شده برانتخابات را داشته باشند.