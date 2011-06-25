ویژگی ساختار اقتصاد ایران بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری ظهر شنبه در سومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در تالار پتروشیمی تبریز اظهار داشت:منابع انسانی ایران قابل توجه است و فعالان اقتصادی ایران امتیازات ویژه دارند.

وی اضافه کرد: دسترسی به مرزهای خشکی و آبی و همسایگی با 15 کشور ویژگی اقلیمی ایران و ویژگی دیگر اقتصاد ایران است.

معاون وزیر اقتصاد و دارائی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه موظفیم همه مشوق ها به سرمایه گذاران را توسط مطالعات تطبیقی بازنگری کنیم، افزود: یکی از ویژگی های قانون بودجه متناسب بودن جوایز صادراتی با میزان جذب سرمایه گذاری خارجی است.

علیشیری با اشاره به اینکه تبریز در مسیر جاده ابریشم قرار دارد، ویژگی های یاد شده را عاملی برای عدم تاثیر گذاری تحریم ها دانست.

رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران قوانین سرمایه گذاری را دیگر مزیت اقتصاد ایران دانست و گفت: محدودیتی در زمینه نوع سرمایه وجود ندارد و ریسک های غیرتجاری برای نقل و انتقال سرمایه تحت پوشش قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: دولت مصمم است فرایندهای گردش کار را به گونه ای رقابتی کند تا این فرایندها برای بازیگران این عرصه که سرمایه گذاران هستتد، شفاف و روان شود.