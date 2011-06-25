تا نظامیان امریکایی در افغانستان باشند امنیت واقعی برقرار نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در دیدار حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و هیأت همراه، آرزوی جمهوری اسلامی ایران را خروج بیگانگان و حاکمیت و استقلال واقعی مردم افغانستان دانستند و تأکید کردند: مردم افغانستان با سابقه دیرینه تاریخی، فرهنگی، دینی و جهادی، شایستگی و کفایت بدست گرفتن سرنوشت خود را دارند و هر چه زودتر سایه سنگین بیگانگان از افغانستان کوتاه شود، بنفع مردم این کشور و منطقه خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روحیه سلحشوری مردم افغانستان در مقابل بیگانگان و اشغالگران، افزودند: ایستادگی که مردم افغانستان از خود، در مقابل شوروی سابق بعنوان یکی از دو ابرقدرت آن زمان نشان دادند، در طول تاریخ کم نظیر است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: مردم افغانستان از حضور نظامیان آمریکا در کشورشان رنج می برند زیرا این حضور، یک نقمت برای آنان و همچنین تمام منطقه است.

ایشان شرایط داخلی و جایگاه بین المللی امریکا را نسبت به سالهای قبل بسیار متفاوت و تضعیف شده ارزیابی کردند و افزودند: امریکاییها نسبت به قبل، در منطقه و حتی در جهان بسیار ضعیف شده اند و حاکمان امریکا تلاش دارند تا این ضعف خود را در منطقه جبران کنند ولی به نتیجه نخواهند رسید.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر وعده رئیس جمهور امریکا برای خروج نظامیان این کشور، تأکید کردند: سخنان رئیس جمهور امریکا، بیشتر برای مقاصد و بهره برداریهای داخلی است که حتی این سخنان نیز در داخل امریکا با مخالفت هایی مواجه شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: امریکاییها به دنبال پایگاههای دائمی در افغانستان هستند که این موضوع خطرناکی است زیرا تا زمانیکه نظامیان امریکایی در افغانستان حضور داشته باشند، امنیت واقعی برقرار نخواهد شد.

ایشان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه همکاری و مساعدت جهت سازندگی زیر ساختها و پیشرفت افغانستان خاطرنشان کردند: جوانان با استعداد افغانستان توانایی ساختن این کشور را دارند و جمهوری اسلامی ایران آماده است تا تجربیات و دانش فنی خود را در زمینه های مختلف در اختیار آنان قرار دهد.

در این دیدار حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز در سخنانی ضمن قدردانی فراوان از کمکهای جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان تأکید کرد: افغانستان نیازمند دانش و تخصص بالای ایران برای ساختن کشور و احیای زیرساختهای نابود شده است.

رئیس جمهور افغانستان با اشاره به وعده اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج بخشی از نظامیان امریکایی، گفت: امیدواریم تا 3 سال دیگر همه نظامیان کشورهای دیگر از افغانستان خارج شوند و اداره و حاکمیت کشور به دست مردم و جوانان افغانستان سپرده شود.