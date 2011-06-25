مرکز درمان اجباری معتادان پر خطر استان مرکزی اواخر تیر افتتاح می شود

امید مددی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهره برداری از مرکز اقامتی و درمان اجباری معتادان پرخطر و خیابانی استان مرکزی روز 28 تیر ماه با حضور وزیر کشور در اراک آغاز می شود.

وی ادامه داد: طرح تاسیس مراکز اقامتی- درمانی اجباری معتادان پر خطر در 5 استان کشور به تصویب رسید که استان مرکزی از جمله این استانها بوده است.

وی گفت: مرکز اقامتی – درمان اجباری معتادان پرخطراستان مرکزی در منطقه ابراهیم آباد اراک با تخصیص ا 200 میلیون تومان اعتبار آغاز شد.

وی هدف از تاسیس این مرکز را کاهش آسیبهای اجتماعی و حرفه آموزی به معتادان برشمرد و گفت: مرکز اقامتی - درمان اجباری معتادان پرخطر استان مرکزی با برخورداری از امکانات رفاهی، آموزشی و درمانی بستر درمان معتادان پرخطر فراهم کرده است.

وی بیان داشت: با بهره برداری از فاز نخست این پروژه ملی در استان زمینه لازم برای بستری 100 نفر از معتادان خیابانی و پرخطر استان فراهم می شود.