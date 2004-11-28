اسامي روزهاي دهه فجر انقلاب اسلامي سال 83 اعلام شد

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با توجه به قرار گرفتن در آستانه بيست و ششمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و به منظور انجام برنامه ريزي مناسب و با شكوه جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي روزهاي دهه فجر را به اين شرح اعلام كرد:

دوشنبه 12/11/83 انقلاب اسلامي، امام خميني، ولايت فقيه و رهبري

سه شنبه 13/11/83 انقلاب اسلامي، محروميت زدايي و عدالت اجتماعي

چهارشنبه 14/11/83 انقلاب اسلامي، جوانان، خودباوري و شكوفايي استعدادها

پنجشنبه 15/11/83 انقلاب اسلامي، ايمان، جهاد و شهادت برگزاري مراسم ميهماني لاله ها

جمعه 16/11/83 انقلاب اسلامي، نماز، انتظار و احياء ارزش هاي اسلامي

شنبه 17/11/83 انقلاب اسلامي، خانواده، منزلت زن و مسئوليت اجتماعي

يكشنبه 18/11/83 انقلاب اسلامي، مردم سالاري ديني، قانونمداري و اميد به آينده

دوشنبه 19/11/83 انقلاب اسلامي، دفاع همه جانبه، اقتدار و امنيت ملي

سه شنبه 20/11/83 انقلاب اسلامي، اشاعه فرهنگ، هنر و تمدن اسلامي

چهارشنبه 21/11/83 انقلاب اسلامي، پايداري، حمايت از مستضعفان و استكبار ستيزي

پنجشنبه 22/11/83 انقلاب اسلامي، استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي



کد خبر 134384