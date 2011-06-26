سادات منصوری در گفتگو با مهر مطرح کرد: تشریح تفاوت پرسش و شبهه دینی/ عوامل ایجاد شبهات دینی

حجت الاسلام محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تفاوت میان پرسش و دینی و شبهه دینی اظهار داشت: شبهه یک سؤال است اما هر سؤالی شبهه نیست، برای مثال ممکن است فردی درباره شافعان قیامت بپرسد که آن را می توان یک پرسش دینی دانست، اما ممکن است فردی سؤال کند که آیا شفاعت با عدالت سازگار است یا خیر که این امر مصداق شبهه است.



وی افزود: در واقع شبهه سؤالی است که برای انسان درگیری ذهنی ایجاد می کند و وی را چالش فکری می کشاند، پرسشی که افراد را به چالش درباره مسائل اصلی دینی می اندازد و موجب می شود که وی نتواند حق را از باطل تشیخص دهد را می توان شبهه تلقی کرد.

حجت الاسلام سادات منصوری در رابطه با علل و عوامل بروز شبهه در افراد گفت: ایمان و اعتقادات دینی معمولا به امور نادیدنی و نامحسوس تعلق می گیرد و در قرآن کریم نیز آمده است یؤمنون بالغیب، یعنی با وجودی که نامحسوس است برخی به آن ایمان آورده اند. از آنجا که انسانها حس گرا هستند ما افرادی مادیگرا و حس گرا هستیم وقتی می خواهیم از حس پارا فراتر بگذاریم با مشکل رو به رو می شویم مگر اینکه به طریقی مؤمن به غیب شویم. ایمان به غیب از راه های مختلف حاصل می شود. ایمان ابتدایی پذیرش مسائل اولیه دینی را به همراه دارد.

وی اضافه کرد: اگر ایمان با عمل که مطابق با اعتقادات است همراه باشد تقویت شده و موجب می شود که فرد کمتر دچار تزلزل فکری و تردید شود؛ اما اگر به تدریج عمل فرد با ایمان وی فاصله گرفت، دچار ضعف ایمان و در نهایت تردید می شود. اصل شبهات دینی و تردید به ضعف ایمان در افراد باز می گردد.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی گفت: افرادی که ایمان قوی دارند به نوع متفاوتی با شبهات رو به رو می شوند. آنها ابتدا به تفکر می پردازند و پس از آن به متخصص امر رجوع و تلاش می کنند این پرسش را برای خود رفع کنند. ایجاد شبهه برای این دسته افراد تنها به معنای جستجو برای گرفتن پاسخ صحیح است نه تزلزل.

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی با تأکید بر اینکه ایجاد شک و تردید عمل مذموم است، در رابطه با بهترین شیوه پاسخگویی به شبهات دینی اظهار داشت: نمی توان در رابطه با این امر حکم قطعی داد. این امر بستگی به این دارد که فردی که دچار شبه شده چه شخصیتی دارد. پاسخگویی به شبهات دینی نیازمند مقداری روانکاوی و روانشناسی فردی است که دچار شبهه شده است؛ اما ارتباط مستمر با فردی که دچار شبهه شده از اهمیت بسیاری برخوردار است و به منظور تحقق این امر باید راه دسترسی کارشناسان با مردم تسهیل شود.

حجت الاسلام محمد سادات منصوری در رابطه با بسترسازی برای عدم بروز شبهات دینی گفت: در عصر ما شبکه های رسانه ای، در اینترنت و ماهواره ها برای افراد ایجاد سؤال می کنند. این درحالی است که فیلتر کردن دسترسی به این ابزارها تنها 10 درصد در عدم بروز شبهات مؤثر واقع می شوند، اما بهترین راهکار این است که باید به روشهایی متوسل شویم که به همان اندازه که شبهات در جامعه ایجاد می شود و شبهه پراکنی صورت می گیرد، دسترسی به پاسخهای مفید، علمی و به روز تسهیل شود.