برگزاری 2 کارگاه آموزشی داستان در حوزه هنری تبریز

محمدپورعبداله فرشبافی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه هنری استان در راستای توجه به بحث ادبیات و با توجه به احساس ضرورت در امر آموزش کارگاهی و پرورش نسل جدید داستان نویس اقدام به برگزاری این کارگاه های آموزشی کرده است.

پور عبداله تشریح کرد: این دو کارگاه در عناوین «شروع و پرورش داستان» و «ورود و نمود پسامدرن در ادبیات داستانی» برگزار می شود.

وی ادامه داد: ادبیات به عنوان شکلی از هنر که پالایشگر روح انسانی است نیازمند توجه بیش از پیش است و استفاده از تجربیات اساتید بنام و تأثیر گذار در این زمینه به شدت احساس می شود.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی اضافه کرد: محمد رمضانی داستان نویس و مدرس ادبی در بحث "شروع و پرورش داستان" و دکتر ناصر مطلب زاده محقق و منتقد ادبی در مبحث "ورود و نمود پسامدرن" به ارائه کارگاه خواهند پرداخت.

پورعبداله فرشبافی همچنین گفت: جلسات کارگاه ها به صورت هفتگی بوده و پس از ثبت نام اعضاء واحد آفرینش های ادبی در قبول یا رد عضویت مخیر خواهد بود.

علاقمندان برای اطلاع بیشتر می توانند به حوزه هنری استان واقع در چهارراه شریعتی، طبقه فوقانی سینما قدس مراجعه و یا از طریق رایانامه به آدرس admin@artabriz.ir و تلفن به شماره 5551619 با واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری تماس برقرار کنند.

حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در رشته های مختلف هنری و از جمله ادبیات داستانی، برنامه های متنوعی برای سال 90 ارائه داده است که رشد قابل ملاحظه کمی و کیفی این برنامه ها نسبت به سال های گذشته قابل ملاحظه است.