علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه محور توسعه، توسعه سبب امنیت و امنیت موجب رشد و تعالی انسان می شود و همه آزادراهها، بزرگراهها و راه ها برای رشد و تعالی انسان ساخته می شود.

وی ادامه داد: اجرای مصوبات سفرهای استانی از جمله راه آهن گرگان- اینچه برون از دغدغه های استان گلستان بوده که با پیگیریهای لازم، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی گفت: برای دیگر پروژه های استان از جمله تقاطع غیرهمسطح شهرستان علی آباد، توسعه فرودگاه گرگان و کلاله و پروژه جنگل گلستان که 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، کمکهای مالی می شود تا به انجام برسد.



سه راهی کلاله، کمربندی گالیکش و دوبانده کردن محور آزادشهر - مینودشت ، پروژه هایی بودند که سرپرست وزارت راه و ترابری در سفر یکروزه به گلستان به همراه مسئولان استانی و شهرستانی بازدید کرد.