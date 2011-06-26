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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

"زیبایی‌شناسی فمینیستی و فلسفه هنر" منتشر می‌شود

کتاب "زیبایی‌شناسی فمینیستی و فلسفه هنر: قدرت دیدگاه انتقادی و تعامل خلاق" با ویراستاری لیزا رایان میگریو به زبان انگلیسی و 290 صفحه از سوی انتشارات اسپرینگر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریشه‌های علمی فلسفه‌های فمینیستی به سالهای 1960 و 1970 باز می‌گردد. فمینیسم را می‌توان جنبشی در نظر گرفت که به طور کلی بدنبال برابری است و می‌کوشد به نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در وجوه مختلف از جمله شیوه‌های نمایش در هنر و زیبایی‌شناسی نیز بپردازد.

اما حقیقت این است که مسائل و موضوعاتی چون ارزش‌های زیبایی‌شناختی، ارزش‌های سیاسی، ارزش‌های اخلاقی و حتی ارزش‌های علمی و مذهبی به نحوی معنی‌دار و پیچیده در شیوه‌های سرکوب و استراتژی‌های رهایی‌بخش وجود دارند و بنابراین ضروری است نگاهی جامع به این مسائل داشت.

نویسندگان مقالات مندرج در کتاب "زیبایی‌شناسی فمینیستی و فلسفه هنر: قدرت دیدگاه انتقادی و تعامل خلاق" در نظر دارند تا به نقد و بررسی ارتباط میان حوزه‌های ارزشی گوناگون که اغلب جدا از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند پرداخته و این کوشش را در مباحث زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر فمینیستی متمرکز کرده‌اند.

کد مطلب 1343863

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