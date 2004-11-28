هاشميان به آينده اميدوار شد

گروه ورزشي "مهر": وحيد هاشميان مهاجم ملي پوش كشورمان سرانجام پس از گذشت 568 دقيقه به زمين فراخوانده شد تا بر روي نيمكت تيم بايرن در مسابقات بوندس ليگا به باد فراموشي سپرده نشود.

آخرين باري كه هاشميان براي تيم بايرن در مسابقات بوندس ليگا به ميدان رفت در بازي مقابل هانزاروستوك در اوستسي اشتاديون بود كه او به مدت 55 دقيقه در تركيب اوليه تيم حاضر شد و پس از آن جاي خود را به خوزه پائولو گوئررو بازيكني كه در حال حاضر اصلي ترين رقيب او در تيم بايرن مونيخ به شمار مي آيد، داد.

وحيد هاشميان كه گفته مي شد در فصل نقل و انتقالات ژانويه در فهرست فروش بايرن قرار خواهد گرفت و به يكي از دو تيم هرتابرلين يا بوخوم خواهد پيوست اكنون با بازگشت به تركيب بايرن به نظر مي رسد به حضور خود در اين تيم ادامه دهد هرچند در فصل نقل و انتقالات احتمال پيش آمدن هر اتفاقي وجود دارد. نكته جالب توجه در اين ديدار آن است كه خوزه پائولو گوئررو در ميدان حضور پيدا نكرد.