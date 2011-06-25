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۵ تیر ۱۳۹۰، ۰:۰۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا و برگزاری روز پایانی مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پنجم تیرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم ژوئن سال 2011 میلادی.

-  دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ناگویا اوشنز ژاپن - ژی جیانگ دراگون چین، ساعت 13، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)
* شهید منصوری ایران - اردوس ازبکستان، ساعت 15:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه B)
* جی اچ بانک تایلند - الصداق لبنان، ساعت 18، سالن ورزشگاه الریان (گروه B)
* الریان قطر - الکرخه عراق، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2011 مکزیک امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه E:
* اکوادور - بورکینافاسو
* پاناما - آلمان
گروه F:
* برزیل - ساحل عاج
* دانمارک - استرالیا

کد مطلب 1343870

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