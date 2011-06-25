تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پنجم تیرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم ژوئن سال 2011 میلادی.
- دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ناگویا اوشنز ژاپن - ژی جیانگ دراگون چین، ساعت 13، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)
* شهید منصوری ایران - اردوس ازبکستان، ساعت 15:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه B)
* جی اچ بانک تایلند - الصداق لبنان، ساعت 18، سالن ورزشگاه الریان (گروه B)
* الریان قطر - الکرخه عراق، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2011 مکزیک امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه E:
* اکوادور - بورکینافاسو
* پاناما - آلمان
گروه F:
* برزیل - ساحل عاج
* دانمارک - استرالیا
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