تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پنجم تیرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم ژوئن سال 2011 میلادی.

- دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ناگویا اوشنز ژاپن - ژی جیانگ دراگون چین، ساعت 13، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)

* شهید منصوری ایران - اردوس ازبکستان، ساعت 15:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه B)

* جی اچ بانک تایلند - الصداق لبنان، ساعت 18، سالن ورزشگاه الریان (گروه B)

* الریان قطر - الکرخه عراق، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2011 مکزیک امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه E:

* اکوادور - بورکینافاسو

* پاناما - آلمان

گروه F:

* برزیل - ساحل عاج

* دانمارک - استرالیا