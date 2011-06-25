آمادگی 11 پانل تخصصی صنایع آذربایجان شرقی برای جذب سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی مسافری ظهر شنبه در حاشبه برگزاری سومین همایش سرمایه گذاری خارجی در تبریز گفت: پانل صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی متشکل از 11 پانل تخصصی صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، آشامیدنی، صنایع شیمیایی سلولوزی، صنایع نساجی و چرم، صنایع فلزی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع ماشین سازی و ریخته گری و نیرو محرکه، صنایع معدنی و کانی، صنایع انرژی نوین، بانک صنعت و معدن، شرکت شهرک های صنعتی استان و پانل خانه صنعت و معدن خواهد بود.

علی مسافری ادامه داد: سازمان صنایع و معادن استان برای این پانل ها از 37 کشور خارجی سرمایه گذار دعوت کرده است و در کل میهمانانی که هم از داخل کشور و هم از خارج کشور به پانل صنایع و معادن دعوت شده بیش از 400 نفر هستند.

وی با بیان اینکه پانل صنعت و معدن در میان سایر پانل ها از اهعمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: ما باید تلاش بیشتری کنیم سرمایه گذاران زیادی را جذب کرده و از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را بکنیم.

مسافری افزود: در همایش فوق باید توانمندی های خود را نسبت به کشورهای مدعو نشان بدهیم و باید طوری عمل کنیم که سرمایه گذاران با آسودگی خاطر اقدام به سرمایه گذاری کنند.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی در جذب سرمایه‌گذاری از استان‌های برتر کشور است.

علی مسافری اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی در 31 سال گذشته از نظر جذب سرمایه‌گذاری در میان سایر استان‌ها رتبه برتر را دارد و در اوج به سر می‌برد.

وی ادامه داد: با توجه به این مسئله سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت نهم و دهم در تبریز و استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است در نوع خود بی‌نظیر است.