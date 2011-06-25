12 شرکت تعاونی برتر مسکن مهر گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران تعاونی های مسکن مهر شهرستان های سیمین شهر، گنبد، گمیشان، بندرگز، کردکوی، مینودشت، آزاد شهر، آق قلا و فاضل آباد از جمله تجلیل شوندگان بودند.

همچنین از مدیران تعاونی های شهرستان های بندر ترکمن، گنبد کاووس، مینودشت، کردکوی، رامیان،علی آباد کتول، بندرگز، آزاد شهر، کلاله و گرگان نیز با اهدا جوایزی تجلیل شد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی مسکن مهر گلستان عصر شنبه در این مراسم گفت: علیرغم اینکه در گذشته نماینده مسکن مهر در کارگروه مشکلات مسکن مهر استان حضور داشت اما دیگر از نماینده تعاونی ها در شورای مسکن مهر استان دعوت نمی شود.

ابوالفضل پاکدامن افزود: در حال حاضر تامین اجتماعی از مشکلات تعاونی ها است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حق بیمه واحد های مسکن مهر بیشتر از واحد های معمولی است و متاسفانه تامین اجتماعی علیرغم واریز های تعاونی ها باز هم می گوید حق بیمه را پرداخت کنید.



وی در ادامه با اشاره به مشکل سایت مسکن مهر کردکوی گفت: این سایت که در بحث کیفیت ساختمان از تعاونی های برتر سازه ای است اما مشکلاتی در آورده اعضا، انصراف وعدم استقبال اعضا را موجب شده است که اعضا خواستار واگذاری ساختمان ها هستند.

پاکدامن افزود: استدعا داریم بحث فروش آزاد واحد های کردکوی مصوب شود تا پروژه از بلا تکلیفی در آید.