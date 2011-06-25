به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا بهرامن امروز در نشستی خبری با بیان اینکه همایش نقش معدن در جهاد اقتصادی روز 6 تیرماه برگزار می شود، گفت: صنعتی پایدار خواهد بود که مواد اولیه مورد نیاز آن در داخل کشور تامین شود و صنعت پایدار نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت دارد.

وی افزود: نقش ذخایر معدن در داخل کشور مزیتی است که به دلیل شرایط خاص کشور از نظر وسعت، پراکندگی و جمعیت فعال تعریف می شود اما هنوز به تعریف مشخصی از مزیت نرسیدیم بنابراین باید با شناسایی مزیت های بخش معدن را به عنوان یک مزیت در کشور بشناسیم.

نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه ایران 3 درصد از ذخایر جهان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این درحالی است که یک درصد از جمعیت دنیا مربوط به ایران است همچنین به جز نفت و گاز 8 ماده معدنی دیگر در کشور وجود دارد که می تواند کشور را به یک مزیت رقابتی برساند.

بهرامن با بیان اینکه به جز مواد پتروشیمی در منابع دیگر ویژگی مزیت اقتصادی نداریم، بیان کرد: هیچ کشوری با یک ماده و یا 2 ماده خاص نمی تواند صادرات داشته باشد بلکه باید مجموعه ای از محصولات را صادر کند تا به توسعه پایدار دست یابد.

غلامرضا حمیدی انارکی دبیر خانه معدن هم با بیان اینکه توسعه اقتصادی و صنعتی بدون مواد اولیه غیرممکن است، گفت: کشورها به دنبال صنایعی هستند که مواد اولیه آن را در داخل کشورداشته باشند البته در کشور ذخایرمعدنی داریم اما برداشت ما به آن اندازه ای نرسیده است که مقبول باشد و به اهدافمان برسیم.

وی افزود: درکشور توجه لازم به معدن نشده است و فرهنگ عمومی در جامعه نسبت به معدن ضعیف است درصورتیکه با توسعه این بخش، صنعت متحول می شود.

در ادامه محمد جعفر صادقی پناه عضو خانه معدن، با بیان اینکه در 60 سال گذشته جمعا 23 میلیارد دلار در بخش معدن هزینه شده است، گفت: سالانه 15 میلیارد دلار از درآمد کشور ناشی از صنایع معدنی غیر از نفت و گاز است که این نشانگر نقش موثر معادن در ارزش افزوده کشور است.

وی تصریح کرد: اگر سالانه 10 میلیارد دلار به بخش معدن اختصاص یابد 150 میلیارد دلار در آمد برای کشور خواهد داشت.

صادقی پناه با تاکید بر اینکه تسهیلات بخش معدن باید از بخش صنعت جدا باشد، گفت: بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در بخش معدن را دارد.

طاهر احمدی نژاد یکی دیگر از اعضاء خانه معدن با بیان اینکه با ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی مخالف هستیم، گفت: از ابتدا هم ادغام وزارت معادن در صنایع اشتباه بود و اینکه الان در وزارت بازرگانی ادغام شود مشکل بزرگتری است زیرا وزارت صنایع به اندازه کافی مشکلات دارد و نمی تواند بخش معدن را هم به دوش بکشد.