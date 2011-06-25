گروه فرهنگ و ادب - خبرگزاری مهر: امروز شنبه چهارم تیرماه را می‌توان یکی از روزهای مهم خبری عرصه فرهنگ و ادب دانست که با ارسال خبری از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مبنی بر معرفی هیئت امنای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، انتخاب نایب رییس هیئت امنا، منشی و بازرس قانونی بنیاد ادبیات داستانی و یکی دیگر از اعضای هیئت امنا موسسه خانه کتاب آغاز شد و در میانه روز هم با خبر معرفی رئیس کتابخانه ملی مرکز اسناد تکمیل شد.

اینکه این تعداد مدیر عالی فرهنگی در یک روز خبر تغییر و انتصابشان اعلام می‌شود قطعا موضوع بحث این مقال نیست بلکه سوابق دو نفر از کسانی که به جمع مدیران و دست‌اندرکاران عالی رتبه فرهنگی می‌پیوندد حساسیت و حتی تعجب رسانه‌ای را برانگیخت.

معاون امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی حکم «احمد خالدی» معاون امور بین‌الملل وزارت نفت و معاون اسبق آموزشی دانشگاه امام صادق (ع) را به‌عنوان یکی از اعضای هیئت امنای موسسه خانه کتاب امضا کرده است که این موسسه را می‌توان مهم‌ترین بازوی اجرایی امور وابسته به دولت در زمینه کتاب و کتابخوانی دانست و جای سوال دارد که مدیری با سوابق اینچنین اقتصادی چقدر با شرح وظایف و کارکردهای موسسه خانه کتاب آشنایی دارد.

در جستجویی اجمالی درباره خالدی، هیچ اطلاعاتی درباره سوابق فرهنگی وی به دست نمی‌آید و آنچه ابتدا به ساکن درباره وی آمده است شامل این اطلاعات است که وی پیش از این معاون امور اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بوده و از جمله مهترین سوابق وی می‌توان به تجاربش در پست‌های معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاو خدمات، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین معاونت آموزشی دانشگاه امام صادق (ع) دست یافت.

و اما از این انتصاب که بگذریم به اسحاق صلاحی کجور می‌رسیم که امروز به عنوان رئیس جدید کتابخانه ملی معرفی می‌شود تا این سازمان مهم کتابخانه‌ای و اسنادی پس از 5 ماه صاحب رئیس شود.

صلاحی که به مدد وبلاگش اطلاعات کاملی از سوابق کاریش در دسترس است همچون خالدی مدیری کاملا اقتصادی است و تا اندازه‌ای هم سوابق نظامی دارد.

وی پیش از این رئیس ستاد و معین احمدی‌نژاد در مازندران در انتخابات سال 1388 و دوره دهم ریاست جمهوری بوده است و یکبار هم نامزد ورود به مجلس شورای اسلامی از چالوس و نوشهر بوده که رای نیاورد.



قائم مقام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاون وزیر رفاه، معاون فرماندهی نیروی دریایی کشور و مسئول معاونت طرح و برنامه و بودجه، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک، مسئول دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، جانشین معاونت طرح و برنامه وبودجه، جانشین معاونت فرهنگی - پرورشی، عضو کمیسیون تخصصی اقتصاد هیئت دولت، عضو کمیسیون تخصصی اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه کشور، معاون هماهنگ کننده دانشکده علوم و فنون دریایی سپاه چالوس، عضو شورای تحول اداری وزارت رفاه و تامین اجتماعی،عضو شورای پژوهشی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و -عضو هیئت تخلفات اداری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از جمله سوابق کاری‌ای است که صلاحی از آنها نام برده است.

راستی فردی با چنین تخصص و سابقه مدیریتی چرا باید در جایگاه تخصصی خود ادامه فعالیت نداده و سکان یکی از مهم‌ترین و همچنین تخصصی‌ترین نهادهای عرصه کتاب را برعهده ‌گیرد؟

حال باید دید که با مسندنشینی مدیران اقتصادی و بعضا نظامی در عرصه فرهنگی چه سرنوشتی در انتظار نهادهایی چون کتابخانه ملی و موسسه خانه کتاب خواهد بود و آیا انتصاب چهره‌های اینچنینی در دیگر عرصه‌های فرهنگی ادامه خواهد یافت یا خیر؟

از سوی دیگر جالب است که بدانیم عرصه فرهنگ که همیشه چرخه اقتصادی آن نسبت به دیگر عرصه‌ها کندتر چرخیده است چه جذابیتی برای چهره‌های اقتصادی دارد و آیا حضور آنها می‌تواند به بحث اقتصاد فرهنگ کمک کند؟

نغمه دانش آشتیانی