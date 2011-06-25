گرگان قهرمان مسابقات کشتی نونهالان گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات 110 کشتی گیر با انجام 96 کشتی در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی به رقابت پرداختند.



در مسابقات کشتی آزاد نونهالان استان براتعلی میرزائی از مینودشت، رضا غفارپور از گنبد، میلاد بیک از مینودشت، محمد مهدی صادقی از مینودشت، صادق ریاحی از نوکنده، امیرحسین ایلات از کردکوی، محسن حسام از گرگان، علی بابازاده از گرگان، آرش نیرآبادی از گرگان، سیدبهنام نورحسینی از کردکوی در اوزان محتلف به مقام قهرمانی دست یافتند.

در این بخش در نتیجه تیمی نیز گرگان با 75 امتیاز قهرمان شد و تیمهای مینودشت با 68 امتیاز و نوکنده با 65 امتیاز دوم و سوم شدند.



در مسابقات کشتی فرنگی نونهالان استان نیز مصطفی آبین از خان ببین، حمید خواجه از مینودشت، مسعود آبرون از خان ببین، میلاد سلیمانیان از گرگان، محمد سدنی، بهمن احسانیا از گرگان، محمدرضا سهیل از گرگان، محمدرضا محجوبی از گرگان، محمد جواد فردوسی از گرگان و شهاب محمدی از گرگان در اوزان مختلف به مقام قهرمانی رسیدند.

در نتیجه تیمی نیز گرگان با 85 امتیاز قهرمان شد و تیمهای خان ببین و کردکوی با 83 و 32 امتیاز دوم و سوم شدند.