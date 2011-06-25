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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

سیاست های جدید سازمان فنی حرفه ای آذربایجان شرقی تبیین شد

سیاست های جدید سازمان فنی حرفه ای آذربایجان شرقی تبیین شد

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون اداری و پشتیبانی سازمان فنی حرفه ای آذربایجان شرقی سیاست های جدید این مجموعه در استان را تبیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید زینالی ظهر شنبه در جلسه روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، سیاست های جدید را در حوزه معاونت یاد شده تشریح کرد و گفت: با اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی علاوه بر تسهیل امور، موجبات ارتقا، سطح سلامت اداری و مالی مجموعه و کارکنان را به همراه خواهد داشت.

زینالی با برشمردن رویکرد های آموزشی سازمان به آموزش کارکنان نیز اشاره کرده و ادامه داد: اگر تغییر، اصلی است تغییرناپذیر، بی شک آموزش نیز برای هر تغییر لازم بوده و در مراحل مختلف آن امری بدیهی و غیرقابل انکار است.

وی با برشمردن ویژگی های نظارت موثر گفت: حفظ حقوق بیت المال و مردم نیازمند عزم جدی مردم و مسئولان بوده و انتظار می رود روسای مراکز نظارت دقیق تری در معاملات پروزه های عمرانی، خرید خدمات و واگذاری کارگاهها اعمال کنند.

انجام مطالعات تکنولوژی RFID برای اجرا تسهیل در امور و ارتقا سلامت خبری بود که مورد استقبال وسیع همکاران قرار گرفت.

زینالی در ادامه از اجرای قریب الوقوع این تکنولوژی با همکاری معاونت آموزش و پژوهش خبر داد.　

کد مطلب 1343889

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