سیاست های جدید سازمان فنی حرفه ای آذربایجان شرقی تبیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید زینالی ظهر شنبه در جلسه روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، سیاست های جدید را در حوزه معاونت یاد شده تشریح کرد و گفت: با اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی علاوه بر تسهیل امور، موجبات ارتقا، سطح سلامت اداری و مالی مجموعه و کارکنان را به همراه خواهد داشت.

زینالی با برشمردن رویکرد های آموزشی سازمان به آموزش کارکنان نیز اشاره کرده و ادامه داد: اگر تغییر، اصلی است تغییرناپذیر، بی شک آموزش نیز برای هر تغییر لازم بوده و در مراحل مختلف آن امری بدیهی و غیرقابل انکار است.

وی با برشمردن ویژگی های نظارت موثر گفت: حفظ حقوق بیت المال و مردم نیازمند عزم جدی مردم و مسئولان بوده و انتظار می رود روسای مراکز نظارت دقیق تری در معاملات پروزه های عمرانی، خرید خدمات و واگذاری کارگاهها اعمال کنند.

انجام مطالعات تکنولوژی RFID برای اجرا تسهیل در امور و ارتقا سلامت خبری بود که مورد استقبال وسیع همکاران قرار گرفت.

زینالی در ادامه از اجرای قریب الوقوع این تکنولوژی با همکاری معاونت آموزش و پژوهش خبر داد.