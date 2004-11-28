آموزش مباني ديني در كودكان بايد كارشناسي شده باشد

حجت الاسلام مهدي عرب پور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : باتوجه به فرمايشات پيامبر و ائمه اطهار، آموزش اوليه در دوران كودكي ماندگارتر بوده و اثرات مثبتي را در رفتار فرد خواهد داشت .

وي تأكيد كرد : آنچه در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است ، توجه به "عدم دلزدگي " كودكان است ، در واقع آموزش ها در دوران كودكي بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه هيچگونه دلزدگي و خستگي را از كودكان ايجاد نكند .

حجت الاسلام عرب پور با يادآوري اين كه آموزشي كه در سنين دبستان ارائه شود ، از ماندگاري بسيار بيشتري نسبت به آموزش در سنين نوجواني و جواني برخوردار است گفت : اگر چه در دوران نوجواني و جواني ، آموزش گيرندگان از استدلال قوي و نگاه دقيق تري به مسائل برخوردار هستند ، اما ماندگاري آموزش ها در اين دوره كوتاه و گذرا بوده ، كمتر در عمق و جان افراد نفوذ مي كند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان آغاز آموزش مباني ديني از سنين كودكي را بسيار ضروري اعلام كرد و افزود : براي اين كار مي بايست تحقيقات كارشناسي دقيقي صورت گرفته و مباني آموزشي بر اساس نتايج تحقيقات فوق و به طور دقيق مطابق با شرايط سني و روحي كودكان طراحي و اجرا شود .

وي پرهيز از كارها و روش هاي سخت و همچنين اعمال سخت گيري را از ديگر ضرورت هاي آموزش مباني ديني براي كودكان اعلام و تصريح كرد : سخت گيري هاي اين سن ، جز دلزدگي و گريز از مباني ديني در كودكان ، نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت .

حجت الاسلام عرب پور ضرورت دوري از روش هاي خسته كننده را نيز متذكر شده و گفت : شرايط روحي كودكان به هنگام ارائه آموزش ها و مباحث ديني و اخلاقي مي بايست به خوبي در نظر گرفته شده و با استفاده از روش هايي كه قبلا كارشناسي شده است ، در راستاي آموزش اين اصول انسان ساز ، اقدام شود .